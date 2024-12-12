Дикий русский микс: как Путин смешал православный неосталинизм и имперский реваншизм
В отличие от советского государства, путинская Россия обходится совсем без государственной идеологии, отмечает блогер Александр Сурков. Это позволяет Кремлю спокойно продавать своему народу любую ложь и, если понадобится, оправдает даже потерю Москвы.
Немного общих соображений относительно врага и его идеологической специфики.
Сила путинской России именно в том, что у нее нет государственной идеологии. Тот дикий микс из православного неосталинизма и имперского реваншизма, который они используют в пропаганде — это не система мировоззрения и моральный базис, а ширма, за которой Кремль прячет авторитаризм, государственную олигархократию и управляемую коррупцию.
Это не религия и не система взглядов, а какое-то конформистское суеверие вроде того, как перекачанные пропагандой советские люди все понимали, что происходит в стране, но где-то в глубине своих инфантильных душ верили "в коммунизм" — кто жил в 70-80-е, тот знает, о чем я.
Поэтому они так легко продают своему обществу поражения.
Киев за неделю? — Если нет, то это не сопротивление всего украинского народа, а наш "жест доброй воли".
Харьковщина? — запланирован отход на новые на позиции.
Херсон — Шойгу по телевизору пафосно дает команду Суровикину, и войска выводятся с территории, которую месяц назад объявили частью РФ. Никаких проблем.
Бунт Пригожина? — да, что-то было, но не помним.
Вторжение в Курщину — не факт захода на "священные земли", а небольшие бои в "приграничье".
Потеря баз в Сирии? — Да никаких проблем.
Они приучили свой пипл хавать любое дерьмо с лопаты, лишь бы ту лопату держал в руке их царь.
Они и потерю Москвы, я уверен, спокойно примут как нечто такое, что "идет по плану".
Феномен этого неороссийского ф****зма еще будет изучен досконально, но сейчас мы должны его анализировать, чтобы понимать, "где у них кнопка" и что им надо впарить, чтобы от обожания и немого повиновения они переключились на ненависть и агрессию к царю и боярам.
Потому что эту войну, хотя и руками военных, выигрывают финансисты и медийщики.
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