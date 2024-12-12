Дикий русский микс: как Путин смешал православный неосталинизм и имперский реваншизм

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Немного общих соображений относительно врага и его идеологической специфики.

Сила путинской России именно в том, что у нее нет государственной идеологии. Тот дикий микс из православного неосталинизма и имперского реваншизма, который они используют в пропаганде — это не система мировоззрения и моральный базис, а ширма, за которой Кремль прячет авторитаризм, государственную олигархократию и управляемую коррупцию.

Это не религия и не система взглядов, а какое-то конформистское суеверие вроде того, как перекачанные пропагандой советские люди все понимали, что происходит в стране, но где-то в глубине своих инфантильных душ верили "в коммунизм" — кто жил в 70-80-е, тот знает, о чем я.

Поэтому они так легко продают своему обществу поражения.

Киев за неделю? — Если нет, то это не сопротивление всего украинского народа, а наш "жест доброй воли".

Харьковщина? — запланирован отход на новые на позиции.

Херсон — Шойгу по телевизору пафосно дает команду Суровикину, и войска выводятся с территории, которую месяц назад объявили частью РФ. Никаких проблем.

Бунт Пригожина? — да, что-то было, но не помним.

Бунт Пригожина? Нет, не помним! Фото: РИА Новости

Вторжение в Курщину — не факт захода на "священные земли", а небольшие бои в "приграничье".

Потеря баз в Сирии? — Да никаких проблем.

Они приучили свой пипл хавать любое дерьмо с лопаты, лишь бы ту лопату держал в руке их царь.

Они и потерю Москвы, я уверен, спокойно примут как нечто такое, что "идет по плану".

Феномен этого неороссийского ф****зма еще будет изучен досконально, но сейчас мы должны его анализировать, чтобы понимать, "где у них кнопка" и что им надо впарить, чтобы от обожания и немого повиновения они переключились на ненависть и агрессию к царю и боярам.

Потому что эту войну, хотя и руками военных, выигрывают финансисты и медийщики.

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