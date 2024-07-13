"Ответочки", "календарики" и другие подлости: как и почему РФ наносит удары по Украине

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Всем доброго дня! Сегодня еще раз поговорим о ракетах, о том, что я считаю важнейшей составляющей того, что надо изучать у противника — механизмы принятия решений.

Потому что после того, как становится понятным, куда и что прилетело, сверхважный вопрос — ПОЧЕМУ? КТО ЭТО РЕШИЛ? НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ФАКТОРОВ?

То, что изложено ниже — не результат работы соответствующих аналитических служб, а сугубо мое личное мнение, сформированное путем изучения открытой статистики.

В целом, если отбросить нюансы, аномалии и уж совсем непонятные случаи — ракетные удары по нашему глубокому тылу можно разделить на три типа.

Первый — плановые налеты

Это согласованный выпуск нескольких десятков ракет с моря, воздуха и земли различными типами носителей. Очень сложная для планирования операция и не может осуществляться изо дня в день. Поэтому такие налеты готовятся ориентировочно за неделю, конвейерно по готовности носителей и наличию собственно ракет. Цели для них определяются по актуальным разведданным с учетом оперативных и политических требований, и такие налеты осуществляются одновременно по всей территории Украины.

Так, например, первые удары с 24.02.22 были направлены на объекты нашей ПВО, штабы и ППД. С начала марта начали системно работать по нефтебазам. Лето 2022 — военное производство. Далее с октября 2022 — по ТЭЦ и трансформаторным подстанциям.

Безусловно, нет такого, что "сегодня бьем только по ТЭЦ" — разведка предоставляет свежие данные, которые идут в программирование маршрутов, поступают какие-то политические прихоти Кремля и прочее.

Второй — точечные удары

Их наносят, когда их разведка находит цели, которые враг характеризует как срочные и сверхважные. В первую очередь, по опыту — это совещания высшего командного состава, а также самолеты и критическая техника от партнеров.

Дом офицеров в Виннице после ракетного удара

Точечные удары наносят каким-то одним типом средства — чаще "Искандерами" и "Кинжалами", потому что они быстрые, но были случаи (как удар по Дому Офицеров в Виннице), когда точечный удар наносился крылатыми ракетами.

Третье — "политические" удары, которые можно разделить на "ответочки" и "календарики"

Эти удары наносятся в первую очередь с информационными целями и рассчитаны на российскую внутреннюю аудиторию. Здесь важно не поразить какой-то конкретный объект, а обеспечить картинку для инфоповода. Поэтому политические удары чаще направлены на крупные города, где соцсети обеспечат максимальное освещение и разглашение, которое можно использовать как топливо для собственной пропаганды.

Самый яркий пример "ответочки" — массированный налет в начале октября 2022 года после нашего удара по скрепному мосту, который совпал с днем рождения Путина. Именно тогда было выпущено одновременно рекордное количество ракет, и у них на эту ответочку ушел весь стратегический запас, который был накоплен.

Ответочки идут, как правило, после удачных ударов наших средств по объектам на территории России или другого резонансного "ущерба".

"Календарики" — понятно. Россияне с их инфантильно магическим мышлением очень любят приурочить что-либо к конкретным политически знаковым датам — день рождения вождя, 23 февраля, 9 мая и так далее. Или к нашим важным датам — таким, как День независимости.

Вот так. Есть еще удары экспериментальные, но это другая история.

Повторяю, эта классификация не объясняет все нанесенные удары, но дает возможность понимать хоть немного, как они принимают свои решения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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