"Отвєточкі", "календарики" та інші підлості: як і чому РФ завдає ударів по Україні

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Усім доброго дня! Сьогодні ще раз поговоримо про ракети, про те що я вважаю найважливішою складовою того, що треба вивчати у противника — механізми прийняття рішень.

Бо після того, як стає зрозумілим, куди і що прилетіло, надважливе питання — ЧОМУ? ХТО ЦЕ ВИРІШИВ? НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ЧИННИКІВ?

Те, що викладено нижче — не результат роботи відповідних аналітичних служб, а суто моя особиста думка, яку сформовано через вивчення відкритої статистики.

В цілому, якщо відкинути нюанси, аномалії та вже зовсім незрозумілі випадки — ракетні удари по нашому глибокому тилу можна розділити на три типи.

Перший — планові нальоти

Це узгоджений випуск декількох десятків ракет з моря, повітря та землі різними типами носіїв. Дуже складна для планування операція і не може здійснюватися день у день. Тому такі нальоти готуються орієнтовно за тиждень, конвеєрно по готовності носіїв та наявності власне ракет. Цілі для них визначаються по актуальним розвідданим з урахуванням оперативних та політичних вимог, і такі нальоти здійснюються одночасно по всій території України.

Так, наприклад, перші удари з 24.02.22 були спрямовані на об'єкти нашої ППО, штаби та ППД. З початку березня почали системно працювати по нафтобазах. Літо 2022 — воєнне виробництво. Далі з жовтня 2022 — по ТЕЦ та трансформаторним підстанціям.

Безумовно, нема такого, що "сьогодні б'ємо тільки по ТЕЦ" — розвідка надає свіжі дані, які йдуть в програмування маршрутів, надходять якісь політичні забаганки Кремля та інше.

Другий — точкові удари

Їх завдають, коли їх розвідка находить цілі, які ворог характеризує як термінові та надважливі. Насамперед, з досвіду — це наради вищого командного складу, а також літаки та критична техніка від партнерів.

Будинок офіцерів у Вінниці після ракетного удару

Точкові удари завдають якимось одним типом засобу — частіше "Іскандерами" та "Кинджалами", бо вони швидкі, але були випадки (як удар по Будинку Офіцерів у Вінниці), коли точковий удар завдавався крилатими ракетами.

Третє — "політичні" удари, які можна розділити на "отвєточкі" та "календарики"

Ці удари завдаються насамперед з інформаційними цілями й розраховані на російську внутрішню аудиторію. Тут важливо не уразити якийсь конкретний об'єкт, а забезпечити картинку для інфоприводу. Тому політичні удари частіше спрямовані на великі міста, де соцмережі забезпечать максимальне освітлення та розголошення, яке можна використовувати як паливо для власної пропаганди.

Найяскравіший приклад "отвєточки" — масований наліт на початку жовтня 2022 року після нашого удару по скрєпному мосту, який збігав з днем народження Путіна. Саме тоді було випущено одночасно рекордну кількість ракет, і у них на цю отвєточку пішов весь стратегічний запас, що було накопичено.

Отвєточки йдуть, як правило, після вдалих ударів наших засобів по об'єктах на території Росії або іншого резонансного "ущєрбу".

"Календарики" — зрозуміло. Росіяни з їх інфантильно магічним мисленням дуже люблять приурочити будь-що до конкретних політично знакових дат — день народження вождя, 23 лютого, 9 травня тощо. Або до наших важливих дат — таких, як День незалежності.

Десь так. Є ще удари експериментальні, але це інша історія.

Повторюю, ця класифікація не пояснює всі удари, що було завдано, але дає можливість розуміти хоч трохи, як вони приймають свої рішення.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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