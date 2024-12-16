Секреты валютного ажиотажа: как Нацбанк подталкивает украинцев к покупке долларов

Related video

Украинцы нагребают доллар. Пока половником, но чувствую, что скоро начнут и лопатой. Это доказывает последний отчет регулятора по продажам Нацбанком долларов из золотовалютных резервов. Эти ЗВР, как все помнят, не наполняются благодаря украинский экономике, а преимущественно из того, что мы собираем по миру, когда ходим с протянутой рукой. А еще это те долги, которые в будущем будут возвращать дети и внуки. Поэтому это доллары — не НБУ или господина Пышного, а народа Украины.

Так вот: на прошлой неделе (с 9 по 13 декабря) Нацбанк продал $1,076 млрд. Это второй пик таких продаж за весь 2024 год. Первый был в мае (с 27 по 31 мая) на уровне $1,091 млрд после волны девальвации гривны, когда официальный курс прыгнул с 39,3 грн/$ до 40,5 грн/$, а наличные ценники танцевали и выше. Что имеем и теперь.

В Нацбанке валят гривну украдкой, будто никто не заметит. 1 октября оф.курс был 41,3 грн/$, уже на 14 декабря — 41,7 грн/$. Конечно, гривневые вкладчики, которые по численности пока преобладают над инвалютными, не в восторге. Мало того, что им платить больший налог с доходов по вкладам (не 19,5%, а 23%), а реальные ставки банков (за вычетом налогов) не покрывают текущую инфляцию, так и еще регулятор наперегонки девальвирует гривну. В НБУ любят повторять, как полностью контролируют валютный рынок и какая классная их политика управляемого гибкого курса. Так что это все — его цветочки.

Конечно, гребут доллар не только простые люди, для которых банки закупают бакс под пополнение касс, это у них называется "на валютную позицию". Гребет и бизнес. Тем более, что великомудрый Нацбанк в последнее время добавил собственными постановлениями возможностей для таких покупок. Кто именно на это просил/получил больше всего, наверняка со временем могут заинтересоваться и правоохранительные органы и проверить бескорыстие нацбанковцев.

Говорят, что некоторые банкиры начали тихонечко давать довольно интересные показания об отдельных шагах Нацбанка. Господин Пышный почему-то решил, что рычать на председателей правлений на пятничных совещаниях системных банков — лучшая идея. Что ребята с миллионными зарплатами настолько не имеют самоуважения, что не начнут из-под одеяла стучать на него. Странное ощущение безнаказанности, тем более, что никто сейчас и не вспомнит, кто из более чем десятка руководителей Нацбанка отработал на ул. Институтской, 9 полный срок полномочий. То ли 5, то ли 7 лет. Убеждена, что Пышный уж точно не станет первым за много лет.

Особенно когда в условиях страшной войны будет давить на всех сразу (людей и бизнес), почему-то считая, что у него откуда-то есть такое право. Просто феерический идиотизм. Открывать все больше возможностей для бизнеса по покупке доллара (и давая их не всем) — и зажимать население усилением финмона, лимитами 50-150 тыс. грн, секретными требованиями с мгновенным наказанием и отменой банковской тайны.

Начинала писать о финансовых кризисах в Украине еще во времена Ющенко в Нацбанке, первый такой кризис в моей карьере — 1998 года. К сожалению, не один раз видела, как сверхликвидная банковская система (когда денег даже больше, чем нужно) сыпалась, банки закрывали, а НБУ был вынужден латать дыры своими кредитами рефинансирования, не все из которых потом возвращались. То есть сначала деньги печатали (проводили эмиссию через такое рефинансирование), а потом и разворовывались.

Очень не хочу, чтобы так произошло и сейчас, но это возможно в контексте ужесточения финмона и лимитов 50-150 тыс. грн (деньги будут забирать со счетов и покупать наличный доллар, что наши люди давно научены делать). Впрочем, от новой волны закрытия банков пострадают простые люди, несмотря на 100% государственную гарантию на вклады физлиц. Поскольку бизнес таких гарантий не имеет. При новой волне закрытия банков многие компании обанкротятся, когда останутся без денег со счетов. Им перекрывают кислород, они закрываются, людей увольняют и долги по зарплатам не вернут.

Уверена, что найдется много таких, кто скажет, что раздуваю проблему с одного провального месяца валютных продаж. А еще попытаются что-то рассказывать, что в декабре спрос на доллар растет чуть ли не каждый год. Хотя это не так, если изучить ту же отчетность Нацбанка за аналогичный период: в прошлом году с 4 по 8 декабря НБУ продал всего $546 млн, а с 11 по 15 декабря — $864 млн. А за весь предвоенный декабрь 2021-го нацбанковцам пришлось отдать на рынке лишь чуть меньше $200 млн. Сейчас топ-менеджеры НБУ свысока рассказывают, что могло бы быть и хуже и за месяц могли бы продать даже $3,5-4 млрд. Конечно, могло бы. Все могло бы быть и хуже во время страшной войны и бомбежек. Бомба упадет — и пустое место. И от моей многоэтажки, и от здания Нацбанка, и от тех высокомерных господ, и от кого угодно.

Но это не значит, что можно играть на все и недооценивать украинский народ в сложных условиях испытаний, который переварил уже не одного дурноверхого хвастуна. Особенно, когда тот много на себя берет и разбрасывается золотовалютными резервами народа Украины, как деньжатами из собственного кармана. Деньги не его собственные и долгом висят на всем народе, да еще внешние кредиторы будут за них спрашивать. О чем, кстати, следует чаще спрашивать наших международных партнеров, в частности, как им нравится, когда долларами здесь разбрасываются, будто пьяные феодалы.

Думаю, что коллегам в журналистском сообществе, понимающим весь побочный эффект, не стоит скрывать реальные последствия от читателей, особенно при откровенно лживых объяснениях о том, как усиленный финмониторинг и лимиты 50-150 тыс. грн почти никого не заденут. Если бы они были ни к чему — их бы не вводили. Конечно, каждому журналисту самому решать, что делать, и какая-то там Лысенко не может указывать. Просто выражаю собственное отношение. В то же время советую помнить, что работаете не на псевдогосударственников, которые сами инвестируют преимущественно в валютные активы (НЕ гривневые), а все же на читателей, многие из которых пострадают от сомнительных мер. Потеряют именно они, а не государственники (есть немалый побочный эффект из тех, кто получит по макитре вместе со злоумышленниками, за которыми будут охотиться). Этих государственных персонажей снова заменят, и новые болванчики будут втирать то, что будет выгодно уже им. Они питаются ложью.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно