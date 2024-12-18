4 пути к безопасному миру: как может выглядеть Украина после заключения соглашения

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Спустя почти три года после того, как Владимир Путин отдал приказ российским войскам вторгнуться в Украину, война вступает в свою завершающую фазу, и сделка по ее прекращению кажется как никогда вероятной.

У Украины трудности. С лета она неуклонно теряет позиции, ее армия испытывает все более острую нехватку солдат, а Россия в этом году получила в шесть раз больше территории, чем за весь 2023 год. Президент Украины Владимир Зеленский, долгое время клявшийся не уступать России ни пяди, недавно признал, что армии Украины сейчас не хватает сил для освобождения всех оккупированных Россией земель и высказал идею отложить достижение этой цели в обмен на вступление в НАТО. Недавний опрос Gallup показал, что около 52 процентов украинцев выступают за быстрое окончание войны путем переговоров, в то время как в прошлом году таких было всего 27 процентов.

Украинцы утомлены боями, но у России тоже есть проблемы. По оценкам Украины и ее союзников, число погибших и раненых в российской армии может составлять около 700 000 человек, а по геолокационным подсчетам, было уничтожено более 14 000 единиц российской военной техники. Потери, которые, по оценкам британского министерства обороны, в первой половине ноября составляли в среднем около 1500 человек в день, и потери вооружений в таких масштабах не могут продолжаться бесконечно.

Российская экономика также испытывает трудности. По прогнозам российского Центрального банка, в следующем году темпы роста резко снизятся и составят всего 0,5 процента. Центральный банк утверждает, что инфляция составляет 8,54 процента — в октябре он поднял процентные ставки до запредельного уровня в 21 процент — но некоторые частные опросы показывают, что она может быть как минимум вдвое выше. В конце ноября рубль упал до самого низкого уровня с марта 2022 года. Стоимость основных продуктов питания, таких как масло, капуста и картофель, резко возросла, и некоторые магазины начали хранить упаковки масла в запертых шкафах, чтобы предотвратить кражи.

Несмотря на вливание огромных ресурсов в войну, г-н Путин все еще не контролирует полностью Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, которые вместе с Луганском являются частью его заявленных целей. Он также начал излагать свои условия прекращения огня — даже пока его войска продвигаются вперед и пока ему не удалось полностью вытеснить украинские войска из тех частей Курской области России, которые они захватили в результате дерзкого гамбита в августе.

Приближающееся возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставило всех насторожиться. Г-н Трамп поклялся быстро прекратить войну и не будет испытывать недостатка в рычагах давления — он может прекратить военную помощь Украине, если она не захочет вести переговоры, и увеличить ее, если г-н Путин откажется сесть за стол переговоров. Однако, несмотря на то, что различные предложения по заключению сделки выдвигались как в частном порядке, так и публично, неясно, есть ли у Трампа работоспособный план.

Тем не менее, сделка в конце концов будет заключена, так что пора планировать послевоенную фазу. Что бы ни было согласовано, Украина по-прежнему будет примыкать к большому и могущественному соседу, который может снова напасть. Поэтому разговор идет о гарантиях безопасности.

Трамп будет делать все, чтобы закончить войну как можно быстрее Фото: Скриншот

Вот четыре возможных сценария будущей безопасности Украины.

Г-н Зеленский хочет вступить в НАТО, но эта надежда, скорее всего, так и останется неосуществленной. Для принятия нового члена в НАТО необходимо единодушие, а ближе всего к единому мнению по Украине альянс подошел в 2008 году, когда объявил, что Украина вступит в его ряды в какой-то неопределенный срок в будущем. Эта неопределенность привела к разногласиям, которые сохраняются и сегодня: по меньшей мере семь стран НАТО выступают против вступления Украины или хотят отложить его на неопределенный срок, включая Соединенные Штаты — высшие советники г-на Трампа заявили, что вопрос о членстве не обсуждается.

В качестве альтернативы коалиция желающих могла бы взять на себя обязательство защищать Украину. Проблема в том, что Украина захочет, чтобы среди гарантов были Соединенные Штаты. Она рассматривает НАТО, по сути, как гарантию защиты со стороны США и не будет считать любую коалицию надежной, если она не будет укреплена американскими войсками и оружием. Г-н Трамп, который стремится не только закончить войну, не взяв на себя никаких обязательств по защите Украины, но и сократить обязательства Америки по обеспечению безопасности в Европе в целом, вряд ли подпишется под каким-либо подобным соглашением.

Заявления г-на Трампа и кандидатуры, которые он выбрал на самые высокие посты во внешней политике и национальной безопасности, говорят о том, что американская военная мощь будет все больше направляться в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю. Более того, по простым географическим причинам безопасность Украины всегда будет иметь большее значение для европейцев, чем для американцев. Поэтому разумно ожидать уменьшения американской военной роли в Европе, что потребует от европейцев, как минимум, нести большее бремя собственной обороны, а возможно, и основную ответственность за защиту Украины.

Как может выглядеть эндшпиль, в котором Европа возьмет на себя ведущую роль? Несколько европейских стран обсуждали возможность размещения войск в послевоенной Украине. На прошлой неделе г-н Макрон, который подчеркивает, что Европа должна больше делать для своей обороны, встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить размещение европейских солдат в Украине после мирного урегулирования. Позже г-н Туск заявил, что его страна "не планирует никаких подобных действий" даже после прекращения огня. Короче говоря, разговоры о европейской гарантии безопасности ведутся, но решения нет.

Другая возможная модель — назовем ее "вооруженный нейтралитет" — будет той, которую Украина предпочитает меньше всего. От России потребуется обещание не нападать на Украину, а от Украины — отказ от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории. Вооруженный нейтралитет сделает Украину более уязвимой по сравнению с другими решениями. Однако это может быть и наиболее достижимым результатом. Г-н Путин заявил, что нейтралитет необходим для "добрососедских отношений". Трудно представить себе добрососедские отношения между этими странами при любых обстоятельствах, но значительные успехи России на поле боя, особенно в последние несколько месяцев, означают, что г-н Путин сможет заключить жесткую сделку.

При варианте вооруженного нейтралитета Украина не может полагаться на обещание России о ненападении и должна максимально усилить свою безопасность. Она может и должна отказаться от любых ограничений на численность своей армии — на чем настаивала Россия во время неудачных переговоров в 2022 году — или на обычные вооружения, которые она может приобретать или создавать. Европейские страны, которые уже обучают украинские войска и инвестируют в оборонную промышленность, могут сделать больше на обоих фронтах. Украина продемонстрировала, что является грозным противником, и если ее опытную, проверенную в боях армию удастся сделать сильнее и лучше оснастить, России придется считаться с гораздо более мощным противником.

После более чем 1000 дней войны, в результате которой погибли тысячи людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а значительная часть Украины разрушена, конец, возможно, близок. Но для прочного мира, а не для заморозки, которой хватит лишь на то, чтобы Россия перегруппировалась и снова начала наступление, важно то, что произойдет после этого.

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