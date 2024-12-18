Нужен ли Трампу украинский литий: что не так с планами отдать США наши недра

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Меня часто спрашивают — имеют ли наши месторождения лития хоть какой-то шанс привлечь внимание настоящих инвесторов и есть ли у этих месторождений какое-то светлое будущее?

Хочу объяснить, что сегодня нет дефицита лития в мире. Это подтвержденный факт. Мы даже видим серию остановок и простоев со стороны профильных операторов. Мы также видим серию существенных оптимизаций планов горных работ.

Мы все видели крайне негативную и опасную ситуацию, которая развернулась вокруг австралийской Mineral Resources, которая была вынуждена направить в простой свой ГОК "Bald Hill" в Западной Австралии в связи с падением мировых цен на литий. Вертикально-интегрированная Arcadium Lithium объявила, что направит в простой весь добывающий комплекс своего месторождения "Mt Cattlin" в середине 2025 года и поставит на паузу добывающий проект "Galaxy" в Канаде. Такие компании, как IGO, Liontown Resources, Pilbara Minerals и мировой гигант Albemarle снижают объемы добычи и производства.

Ключевые факторы: высокая себестоимость, низкие мировые цены, профицит продукции, китайское технологическое доминирование и сверхбольшое ценовое и количественное давление на мировой рынок со стороны интегрированных китайских гигантов (которые готовы работать в минус, но "выносить" конкурентов).

В секторе критических минералов, и в горнодобывающей промышленности в целом, все смотрят на динамику мировых цен и на прогноз этой динамики в долгосрочном периоде, чтобы просчитать экономику проекта. Это вопрос экономической целесообразности. Как вы думаете, можем ли мы быть интересными для иностранных инвесторов и операторов, когда мы предлагаем неподготовленные месторождения с шахтным способом добычи и с нашей абсолютно неконкурентной ценой электроэнергии? "Неконкурентная цена на электроэнергию" — это даже ничего не сказать...

С этим также связан вопрос о "cutoff grade". Минимальный уровень полезного содержания руды для того, чтобы эта руда считалась экономически целесообразной. Расчет ведется с учетом мировых рыночных цен и тенденций. Я могу сказать, что следующие 2-3 года мы будем жить в реалиях значительного профицита лития. Мировые цены останутся низкими. Давайте забудем о цене в 85 долларов США за 1 кг гидроксид лития, которую мы видели в декабре 2022 г. Мне кажется, что коридор 10-25 долларов США за 1 кг — это реальность на ближайшие 2-3 года. Возможно, даже на ближайшие 5 лет. И это я говорю о коридоре. Не вижу фундаментальных факторов, чтобы средняя цена в ближайшие 2-3 года смогла преодолеть уровень в 15 долларов США за 1 кг. Мы находимся в реалиях настоящего профицита.

Рынок лития переживает перепроизводство Фото: SciTechDaily

Как я уже сказал, себестоимость добычи и переработки в украинских реалиях будет намного выше, чем в Австралии, Аргентине, Чили и, конечно, в Китае. Это означает, что даже если кто-то теоретически возьмет на себя украинские риски и проведет геологическую разведку — будет проблема подтвердить нормальные уровни "cutoff grade" руды в достаточном количестве для устойчивого временного горизонта проекта.

Не забываем, что CAPEX инвестиции в таких проектах очень высокие. Даже если построить шахты и ГОК за сотни миллионов долларов, то необходимо строить электрохимическую переработку. Для понимания — комбинат по производству гидроксида лития в Квинане (Австралия) стоил Tianqi Lithium 700 млн долларов США. Паспортная мощность — 24,000 тонн гидроксид лития. Североамериканский проект гиганта Albemarle на 50,000 тонн гидроксид лития (с возможностью быстрой экспансии до 100,000 тонн) стоит 1,3 миллиарда долларов США. Еще раз подчеркиваю, это только электрохимический комплекс.

Сподумен. Базисом для расчета цены и себестоимости в твердых минералах лития является "SC6". То есть, сподуменовый концентрат с 6% контентом лития. У нас в Кировоградской области много петалита и также есть сподумен. Есть рудопроявления и участки, где сразу находятся сподумен и петалит. Я сотню раз объяснял, почему я не верю в петалит и почему петалит является абсолютно экономически нецелесообразным для интеграции в зеленые технологии и аккумуляторные стоимостные цепи. Лучшее практическое доказательство этому: фундаментальная проблема обогащения и переработки "бедного" петалита по сравнению со сподуменом и, как результат — отсутствие петалита в современных аккумуляторных стоимостных цепочках. Необходимо переработать значительно большее количество руды, чтобы выйти на количество лития как в сподуменовом SC6. Не хочу здесь впадать в математику и расчеты (делал это сотню раз, это все есть в моих предыдущих статьях, интервью и ФБ постах).

Также не буду акцентировать внимание на том, что Шевченковское месторождение потеряно (Донецкая область). Шевченковское месторождение было достаточно адекватным по качеству месторождением (сподумен), но даже там потенциальная добыча была под большим вопросом в связи с высокой себестоимостью шахтной добычи и очень высокого уровня CAPEX интенсивности проекта.

Поэтому тезис "приходите к нам, у нас есть литий" — изначально некорректный и проблемный. Месторождения не подготовлены. Конкурентные преимущества отсутствуют. Фундаментальные экономические факторы — крайне негативные. Конъюнктура мировых рынков сформирована так, что такой игрок, как Украина, вряд ли сможет зайти. Возможно, стоит сконцентрировать внимание и усилия на других минералах, металлах и материалах?

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