Чи потрібен Трампу український літій: що не так із планами віддати США наші надра

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Мене часто запитують — чи мають наші родовища літію хоч якись шанс привернути увагу справжніх інвесторів і чи є у цих родовищ якесь світле майбутнє?

Хочу пояснити, що сьогодні немає дефіциту літію у світі. Це підтверджений факт. Ми навіть бачимо серію зупинок та простоїв із боку профільних операторів. Ми спостерігаємо серію суттєвих оптимізацій планів гірничих робіт.

Ми всі бачили вкрай негативну та небезпечну ситуацію, що розгорнулася навколо австралійської Mineral Resources, яка була змушена направити в простій свій ГЗК "Bald Hill" у Західній Австралії у звʼязку з падінням світових цін на літій. Вертикально-інтегрована Arcadium Lithium обʼявила, що направить в простій весь видобувний комплекс свого родовища "Mt Cattlin" в середині 2025 та поставить на паузу видобувний проєкт "Galaxy" в Канаді. Такі компанії як IGO, Liontown Resources, Pilbara Minerals та світовий гігант Albemarle знижують обсяги видобутку та виробництва.

Ключові фактори: висока собівартість, низькі світові ціни, профіцит продукції, китайське технологічне домінування та надвеликий ціновий та кількісний тиск на світовий ринок із боку інтегрованих китайських гігантів (які готові працювати в мінус, та "виносити" конкурентів).

В секторі критичних мінералів і в гірничодобувній промисловості загалом всі дивляться на динаміку світових цін та на прогноз цієї динаміки в довгостроковому періоді, щоб прорахувати економіку проєкту. Це питання економічної доцільності. Як ви думаєте, чи можемо ми бути цікавими для іноземних інвесторів та операторів, коли ми пропонуємо непідготовлені родовища з шахтним способом видобутку та з нашою абсолютно неконкурентною ціною електроенергії? "Неконкурентна ціна на електроенергію" — це навіть нічого не сказати…

Тут також повʼязане питання щодо "cutoff grade". Мінімальний рівень корисного вмісту руди для того, щоб ця руда вважалась економічно-доцільною. Розрахунок ведеться з урахуванням світових ринкових цін та тенденцій. Я можу сказати, що наступні 2-3 роки ми будемо жити у реаліях значного профіциту літію. Світові ціни залишаться низькими. Давайте забудемо про ціну у 85 доларів США за 1 кг гідроксиду літію, яку ми бачили в грудні 2022-го. Мені здається, що коридор 10-25 доларів США за 1 кг — це реальність на найближчі 2-3 роки. Можливо, навіть на найближчі 5 років. І це я говорю про коридор. Не бачу фундаментальних факторів, щоб середня ціна в найближчі 2-3 роки змогла подолати рівень у 15 доларів США за 1 кг. Ми перебуваємо в реаліях справжнього профіциту.

Ринок літію переживає надвиробництво Фото: SciTechDaily

Як я вже сказав, собівартість видобутку та переробки в українських реаліях буде набагато вищою, ніж в Австралії, Аргентині, Чилі та, звісно, в Китаї. Це означає, що навіть якщо хтось теоретично візьме на себе українські ризики та проведе геологічну розвідку — буде проблема підтвердити нормальні рівні "cutoff grade" руди у достатній кількості для сталого часового горизонту проєкту.

Не забуваємо, що CAPEX інвестиції в таких проєктах дуже високі. Навіть якщо побудувати шахти та ГЗК за сотні мільйонів доларів, то необхідно будувати електрохімічну переробку. Для розуміння — комбінат з виробництва гідроксиду літію у Квінані (Австралія) коштував Tianqi Lithium 700 млн доларів США. Паспортна потужність — 24,000 тон гідроксид літію. Північноамериканський проєкт гіганта Albemarle на 50,000 тон гідроксид літію (з можливістю швидкої експансії до 100,000 тон) коштує 1,3 мільярда доларів США. Ще раз наголошую, це тільки електрохімічний комплекс.

Сподумен. Базисом для розрахунку ціни та собівартості у твердих мінералах літію є "SC6". Тобто, сподуменовий концентрат з 6% контентом літію. У нас в Кіровоградській області багато петаліту і також є сподумен. Є рудопрояви та ділянки, де одразу містяться сподумен та петаліт. Я сотню разів пояснював, чому я не вірю в петаліт і чому петаліт є абсолютно економічно недоцільним для інтеграції в зелені технології та акумуляторні вартісні ланцюги. Найкращий практичний доказ цьому: фундаментальна проблема збагачення та переробки "бідного" петаліту у порівнянні зі сподуменом та, як результат — відсутність петаліту у сучасних акумуляторних вартісних ланцюгах. Необхідно переробити значно більшу кількість руди, щоб вийти на кількість літію як у сподуменовому SC6. Не хочу тут впадати в математику та розрахунки (робив це сотню разів, це все є в моїх попередніх статях, інтервʼю та ФБ постах).

Також не буду акцентувати увагу на тому, що Шевченківське родовище втрачено (Донецька область). Шевченківське родовище було досить адекватним за якістю родовищем (сподумен), але навіть там потенційний видобуток був під великим питанням у звʼязку з високою собівартістю шахтного видобутку та дуже високого рівня CAPEX інтенсивності проєкту.

Тому тезис "приходьте до нас, у нас є літій" — із самого початку некоректний та проблемний. Родовища не підготовлені. Конкурентні переваги відсутні. Фундаментальні економічні фактори — вкрай негативні. Конʼюнктура світових ринків сформована так, що такий гравець, як Україна, навряд чи зможе зайти. Можливо, варто сконцентрувати увагу та зусилля на інших мінералах, металах та матеріалах?

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