Ложь, манипуляции, пророссийская пропаганда. В чем причина ввести запрет ТикТок в Украине

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Не думал, что когда-нибудь буду писать о ТикТок.

Недавно в своем подкасте Люба Шипович поинтересовалась у меня, все ли ок с питьевой водой. Дело в том, что несколько недель назад в ТикТоке разгонялось видео, где говорилось о якобы ядовитых свойствах воды, поставляемой в ВСУ. Мы проверили все изложенные факты. Ни один не подтвердился. Нареканий на воду не было. Вода безопасная, качественная. Поставляется в полном объеме и своевременно.

Об этом с официальной коммуникацией вышли соответствующие органы военного управления.

Но.

Меня беспокоит то, что несется в интернете.

Недавний кейс с выборами в Румынии показал, как пропаганда через ТикТок может изменить ход демократического процесса. Если кто-то пропустил, в Румынии ультраправый кандидат, известный симпатиями к Путину, использовал платформу для распространения манипулятивных видео, которые повлияли на голоса молодых избирателей. Почти треть электората в возрасте от 18 до 24 лет поддержала его, что стало драйвером его успеха.

Да, потом было решение Конституционного суда Румынии, которым были отменены результаты первого тура из-за вмешательства России. Сейчас ТикТок в Румынии под угрозой блокировки, а Европейский Союз начал расследование относительно его роли во вмешательстве в выборы.

Потенциальный бан ТикТока также рассматривается в США. Хоть вроде как Трамп этому бану пока что оппонирует.

ТикТок и в Америке — предмет спорный Фото: коллаж Фокус

В Украине уязвимость к манипуляциям через соц.сети умножается на нездоровый интерес к нам северного соседа. На 2025 год Россия заложила на пропаганду 137,2 млрд рублей — это 1,42 млрд долларов. По сравнению с 2024 годом, эти расходы выросли на 15,9 млрд рублей. Для понимания масштаба: эти суммы превышают годовые бюджеты Калининградской области и Пермского края (цифры из статьи "Детектор Медиа").

Россия, без сомнения, будет вбрасывать все возможные ресурсы, чтобы пошатнуть Украину изнутри. Будут разгонять что угодно, что будет атомизировать общество изнутри и подрывать его доверие к государству.

Я это к чему.

Выглядит так, что, если сегодня проинвестировать несколько сотен миллионов долларов в ложь и манипуляции, нас поглотит абсолютное предательство, уныние, усталость до степени готовности пожирать своих.

И это еще о выборах не начинали всерьез говорить.

Возможно, есть смысл вернуться к вопросу запрета социальных сетей, контролируемых из Москвы или не имеющих основательных политик по борьбе с фейками и откровенной пропагандой? Например, ТикТок и Телеграмм.

Плюсы, минусы, подводные камни?

На критическое мышление и мудрость пользователей я бы не рассчитывал.

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