Чрезмерное увлечение детей соцсетями беспокоит взрослых по всему миру. В Австралии решили действовать радикально и планируют принять законопроект, направленный на запрет социальных сетей для детей до 16 лет. Действительно ли нужны такие запреты и какое влияние на самом деле имеют соцсети, исследовал Фокус.

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За системные нарушения возрастного ценза в Австралии отдельным законопроектом предложили штрафы для платформ социальных сетей на десятки миллионов долларов. Документ уже получил двухпартийную поддержку и в случае принятия вступит в силу через год. Если проект закона будет принят, это станет одним из самых жестких средств контроля, введенных на сегодняшний день в мире. Но пойдут ли такие ограничения на пользу и какие есть альтернативы?

"Первая ласточка": запрет TikTok и Instagram

За рубежом продолжаются дискуссии по ограничению виртуального пространства для детей и подростков. В частности в Австралии подготовили новый законопроект. Если его примут, детям страны младше 16 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями, пишет Reuters.

Ответственность за обеспечение защиты документ возлагает не на детей и родителей, а на платформы социальных сетей. Законопроект предусматривает штрафы в размере до 50 млн австралийских долларов (32,2 млн долларов США) для компаний-платформ, которые, как будет установлено, не сделали "разумных шагов для предотвращения создания учетных записей пользователями с возрастными ограничениями".

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Список запрещенных сервисов не был опубликован, но ожидается, что запрет будет распространяться на TikTok, X (бывший Twitter), Instagram и Snapchat. При этом дети будут иметь доступ к обмену сообщениями, онлайн-играм, а также услугам, связанным со здоровьем и образованием.

В австралийском правительстве считают, что подготовили "ведущую в мире реформу социальных сетей". "Эта реформа направлена на защиту молодых людей и на то, чтобы родители знали, что мы их поддерживаем", — отметила министр коммуникаций Австралии Мишель Роуленд.

В австралийском правительстве считают, что подготовили "ведущую в мире реформу социальных сетей"

Дискуссия: защита от лжи или ограничение права на информацию?

В австралийском правительстве говорят, что для многих молодых людей социальные медиа могут быть вредными. По данным Мишель Роуленд, почти две трети австралийцев в возрасте от 14 до 17 лет просматривают чрезвычайно вредный контент в Интернете, включая злоупотребление наркотиками, самоубийства или самоповреждения.

Подталкивают к принятию ограничений жалобы родителей на давление, с которым сталкиваются их дети в Сети, а также несколько резонансных случаев, когда дети покончили жизнь самоубийством в результате травли в Интернете.

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Интересно, что единодушного мнения относительно запрета соцсетей нет ни у пользователей, ни среди экспертов.

"К сожалению, времена, когда мы считали интернет исключительно источником научной, деловой, познавательной и развлекательной информации, очень быстро прошли, — соглашается психолог Наталья Плохотниченко. — Сегодня в Интернет практически безнаказанно вываливают все, что угодно, ведь это может сделать любой человек, умеющий нажимать кнопку. В Сети есть масса непроверенной информации, откровенной лжи, абсолютно отвратительных роликов — и все это находит своего потребителя. А дети и подростки подсаживаются на это и смотрят в экраны смартфонов день и ночь".

Времена, когда мы считали интернет исключительно источником научной, деловой, познавательной и развлекательной информации, уже прошли Фото: Getty Images

При этом психолог Александра Алексеева считает, что запрет социальных сетей фактически означает запрет на информацию и общение. Сегодня огромная часть нашей жизни перетекла в онлайн: там люди знакомятся, общаются, учатся, заказывают товары и услуги и даже занимаются спортом. Поэтому запрет социальных сетей по сути означает игнорирование большой части реальности: ребенок просто не получит возможности адаптироваться к миру, в котором ему предстоит жить. Кроме того, все, что запрещается, становится крайне привлекательным. А вот если разрешать, но устанавливать правила поведения, проблема входит в естественное русло и становится безопасной.

Минусы соцсетей: потеря навыков общения и слабое развитие когнитивных способностей

"Дети общаются друг с другом все меньше и меньше, — делится наблюдениями Наталья Плохотниченко. — Вроде бы и идут, например, из школы группой, но каждый смотрит в свой телефон. Без всякого интереса могут пройти даже мимо абсолютно шикарной лужи — ролики в Тик Токе привлекательнее. По-хорошему было бы неплохо ограничить время пребывания в соцсетях, но на это нужно много ресурса. Запретить, конечно, проще, и я не вижу в этом запрете ничего плохого".

Соцсети — это не абсолютное зло, у них есть и плюсы, и минусы. В сетях можно найти как единомышленников, которые будут "на одной волне", так и столкнуться с травлей, буллингом и преследованием

По словам психолога, с самого рождения ребенок в каждый промежуток времени чему-то учится: ходить, говорить, играть, читать, общаться со сверстниками. И едва ли не с рождения давать малышу в руки планшет или смартфон — не лучшее решение. Ребенок вполне может благополучно пройти все свои стадии развития и получить доступ к соцсетям в 16, а то и в 18 лет — ему это точно не повредит, говорит эксперт.

Конечно, соцсети — это не абсолютное зло, у них есть и плюсы, и минусы, добавляет Наталья Плохотниченко. В сетях можно найти как единомышленников, которые будут "на одной волне", так и столкнуться с травлей, буллингом и преследованием.

С рождения давать малышу в руки планшет или смартфон — не лучшее решение

"К минусам я бы отнесла еще и такой момент: ролики в интернете чаще всего не располагают к обсуждению и диалогу, как это случается, скажем, после прочтения книги, — говорит психолог. — Например, среди детей сейчас популярен анимационный сериал Skibidi Toilet, главные герои в котором — головы, торчащие из унитазов. Обсудить сюжет таких сериалов довольно проблематично. Максимум: "Ты видел?" — "Да, видел". Такое усеченное общение "ни о чем" в конечном итоге приводит к потере навыков общения и вообще к слабому развитию когнитивных способностей. Неудивительно, что современные молодые люди часто даже в 18-20 лет не могут выразить свои мысли — у них просто нет практики".

Создать "отдельный мир" для детей: возможно, но бессмысленно

По мнению психологов, последствия ограничения для детей доступа к социальным сетям могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние. Поэтому, часть экспертов склоняется к тому, чтобы создавать определенные ограничения для пользователей определенного возраста без полного запрета доступа к сетям.

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"Я — за безопасность, но запретами задача никогда не решается, — говорит психолог Александра Алексеева. — Должны быть правила и разумные ограничения, чтобы дети не получали доступа к порно, даркнету, не занимались кибербуллингом. Конечно, одним махом все запретить проще, но тогда увеличивается опасность в среднесрочной перспективе. Если ребенок до 16 лет со всем этим не сталкивается, то после 16 поток информации способен буквально "сбить с ног". Можно провести аналогию с так называемым сексуальным воспитанием, когда девочке с детства говорят, что секс — это стыдно и страшно. Соответственно, она понятия не имеет, как себя обезопасить, и в результате идет лечить венерические заболевания и делать аборт".

Если ребенок до 16 лет не будет сталкиваться с соцсетями, после 16 поток информации способен буквально "сбить с ног"

Несколько крупных стран ранее уже обдумывали ограничения использования социальных сетей. В прошлом году запретить соцсети для лиц младше 15 лет предлагали во Франции, но потом передумали. А в США не первый год требуют от технологических компаний получать согласие родителей на доступ к различным данным детей в возрасте до 13 лет.

Однако принять радикальные меры решились пока только в Австралии. Это отдельный континент, находящийся далеко от других, и, возможно, там даже удастся создать свой "отдельный мир". Впрочем, говорят психологи, отдельный мир можно сделать из чего угодно, вопрос — зачем?

Если родители хотят защитить детей от "суррогатной" виртуальности, им придется стать интереснее этой реальности Фото: Getty Images

"Это абсолютно искусственная конструкция, которую собираются поддерживать миллионными штрафами, и с этим напряжением придется иметь дело постоянно, — говорит Александра Алексеева. — Но зачем этот спор с реальностью? Для того, чтобы детям было хорошо, надо не выключать их из мира, а постепенно включать во все, что есть в этом мире".

По словам психолога, сегодняшние проблемы детей и подростков вызваны не наличием компьютеров, а желанием родителей заменить гаджетами свое участие в жизни ребенка. Когда дети не получают внимания родителей, компьютер становится центром их Вселенной. Дети эволюционно заточены на познание мира. И если родители хотят защитить их от "суррогатной" виртуальности, им придется стать для своих детей более интересными, чем она. Но многие ли имеют такие умения и такой ресурс?

Запретами взрослые успокаивают свою тревогу, но считать, что, как только запретят соцсети, сразу начнут читать книги, было бы слишком наивно

"Пытаясь отремонтировать одно, люди часто ломают другое, — подытожила Александра Алексеева. — Например, стремясь повысить рождаемость, запрещают аборты, а потом получают всплеск смертности после криминальных абортов. Или, решив "оздоровить" население, вводят сухой закон, а получают рост нелегальных продаж алкоголя и рост отравлений суррогатами. В свою очередь запрет соцсетей вполне может привести к более частым случаям материнского выгорания. Наша жизнь — не черно-белая, нельзя что-то просто "назначить" черным, запретить его и таким образом решить проблему. Жизнь намного сложнее. И если мы хотим вырастить поколение духовно богатых, интеллектуально развитых и нормально регулирующих свои эмоции людей, не надо ничего запрещать. Запретами взрослые успокаивают свою тревогу, но считать, что, как только запретят соцсети, сразу начнут читать книги, было бы слишком наивно. Это так не работает".