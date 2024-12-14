Надмірне захоплення дітей соцмережами турбує дорослих по всьому світу. В Австралії вирішили діяти радикально та планують ухвалити законопроєкт, спрямований на заборону соціальних мереж для дітей до 16 років. Чи дійсно потрібні такі заборони і який вплив насправді мають соцмережі, досліджував Фокус.

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За системні порушення вікового цензу у доступі до соцмереж у Австралії окремим законопроєктом запропонували штрафи для платформ соціальних мереж на десятки мільйонів доларів. Документ вже отримав двопартійну підтримку та у разі ухвалення набуде чинності за рік. Якщо документ буде ухвалено, це стане одним із найжорсткіших засобів контролю, запроваджених на сьогоднішній день у світі. Але чи підуть такі обмеження на користь та які є альтернативи?

"Перша ластівка": заборона TikTok та Instagram

За кордоном тривають дискусії щодо обмеження віртуального простору для дітей та підлітків. Зокрема в Австралії підготували новий законопроєкт. Якщо його приймуть, дітям країни молодше 16 років буде заборонено користуватися соціальними мережами, пише Reuters.

Відповідальність за забезпечення захисту документ покладає не на дітей та батьків, а на платформи соціальних мереж. Законопроект передбачає штрафи у розмірі до 50 млн австралійських доларів (32,2 млн доларів США) для компаній-платформ, які, як буде встановлено, не зробили "розумних кроків для запобігання створенню облікових записів користувачами з віковими обмеженнями".

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Список заборонених сервісів не був опублікований, але очікується, що заборона поширюватиметься на TikTok, X (колишній Twitter), Instagram та Snapchat. Натомість діти матимуть доступ до обміну повідомленнями, онлайн-ігор, а також послуг, пов’язаних зі здоров’ям і освітою.

В австралійському уряді вважають, що підготували "провідну у світі реформу соціальних мереж". "Ця реформа спрямована на захист молодих людей і на те, щоб батьки знали, що ми їх підтримуємо", — зазначила міністр комунікацій Австралії Мішель Роуленд.

В австралійському уряді вважають, що підготували "провідну у світі реформу соціальних мереж"

Дискусія: захист від брехні чи обмеження права на інформацію?

В австралійському уряді кажуть, що для багатьох молодих людей соціальні медіа можуть бути шкідливими. За даними Мішель Роуленд, майже дві третини австралійців віком від 14 до 17 років переглядають надзвичайно шкідливий контент в Інтернеті, включаючи зловживання наркотиками, самогубства або самоушкодження.

Підштовхують до прийняття обмежень також скарги батьків на тиск, з яким стикаються їхні діти в Мережі, а також кілька резонансних випадків, коли діти покінчили життя самогубством внаслідок цькування в інтернеті.

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Цікаво, що одностайної думки щодо заборони соцмереж немає ані у користувачів, ані серед експертів.

"На жаль, часи, коли ми вважали інтернет виключно джерелом наукової, ділової, пізнавальної та розважальної інформації, дуже швидко минули, — погоджується психологиня Наталя Плохотниченко. — Сьогодні в Інтернет практично безкарно вивалюють усе, що завгодно, адже це може зробити будь-яка людина, яка вміє натискати кнопку. У Мережі є купа неперевіреної інформації, відвертої брехні, абсолютно огидних роликів — і все це знаходить свого споживача. А діти та підлітки підсідають на все це і дивляться в екрани смартфонів день і ніч".

Часи, коли ми вважали інтернет виключно джерелом наукової, ділової, пізнавальної та розважальної інформації, вже минули Фото: Getty Images

Натомість психологиня Олександра Алексєєва вважає, що заборона соціальних мереж фактично означає заборону на інформацію та спілкування. Сьогодні величезна частина нашого життя перетекла в онлайн: там люди знайомляться, спілкуються, навчаються, замовляють товари та послуги і навіть займаються спортом. Тому заборона соціальних мереж по суті означає ігнорування великої частини реальності: дитина просто не отримає можливості адаптуватися до світу, в якому вона має жити. Крім того, все, що забороняється, стає вкрай привабливим. А ось якщо дозволяти, але встановлювати правила поведінки, проблема входить у природне русло і стає безпечною.

Мінуси соцмереж: втрата навичок спілкування та слабкий розвиток когнітивних здібностей

"Діти спілкуються один з одним дедалі менше, – ділиться спостереженнями Наталя Плохотниченко. — Начебто і йдуть, наприклад, зі школи групою, але кожен дивиться у свій телефон. Без будь-якої зацікавленості можуть пройти навіть повз абсолютно шикарної калюжі — ролики в Тік Тоці привабливіші. Насправді було б непогано обмежити час перебування в соцмережах, але на це потрібно багато ресурсу. Заборонити, звичайно, простіше, і я не бачу у цій забороні нічого поганого".

Соцмережі – це не абсолютне зло, у них є і плюси, і мінуси. У мережах можна знайти як однодумців, які будуть "на одній хвилі", так і зіткнутися з цькуванням, булінгом та переслідуванням

За словами психологині, від самого народження дитина у кожний проміжок часу чогось навчається: ходити, говорити, грати, читати, спілкуватися з однолітками. І чи не з народження давати малюку в руки планшет чи смартфон – не найкраще рішення. Дитина цілком може благополучно пройти всі свої стадії розвитку і отримати доступ до соцмереж у 16, а то й у 18 років – їй це точно не зашкодить, каже експертка.

Звісно, ​​соцмережі – це не абсолютне зло, у них є і плюси, і мінуси, додає Наталя Плохотниченко. У мережах можна знайти як однодумців, які будуть "на одній хвилі", так і зіткнутися з цькуванням, булінгом та переслідуванням.

З народження давати малюку в руки планшет чи смартфон – не найкраще рішення

"До мінусів я б віднесла ще й такий момент: ролики в інтернеті найчастіше не схильні до обговорення та діалогу, як це трапляється, скажімо, після читання книги, — каже психолог. – Наприклад, серед дітей зараз популярний анімаційний серіал Skibidi Toilet, головні герої у якому – голови, що стирчать із унітазів. Обговорити сюжет таких серіалів досить проблематично. Максимум: "Ти бачив?" — "Так, бачив". Таке усічене спілкування "ні про що" зрештою призводить до втрати навичок спілкування та й взагалі до слабкого розвитку когнітивних здібностей. Не дивно, що сучасні молоді люди часто навіть у 18-20 років не можуть висловити свої думки — у них просто немає практики".

Створити "окремий світ" для дітей: можливо, але безглуздо

На думку психологів, наслідки обмеження для дітей доступу до соціальних мереж можуть мати як позитивний, так і негативний вплив. Тож, частина експертів схиляється до того, аби створювати певні обмеження для користувачів певного віку без повної заборони доступу до мереж.

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"Я – за безпеку, але заборонами завдання ніколи не вирішується, – каже психолог Олександра Алексєєва. — Мають бути правила та розумні обмеження, щоб діти не отримували доступу до порно, даркнету, не займалися кібербулінгом. Звичайно, одним махом все заборонити простіше, але тоді збільшується небезпека у середньостроковій перспективі. Якщо дитина до 16 років з усім цим не стикається, то після 16 потік інформації здатний буквально "збити з ніг". Можна провести аналогію з так званим сексуальним вихованням, коли дівчинці з дитинства кажуть, що секс — це соромно і страшно. Відповідно, вона гадки не має, як себе убезпечити, і в результаті йде лікувати венеричні захворювання і робити аборт".

Якщо дитина до 16 років не стикатиметься з соцмережами, після 16 потік інформації здатний буквально "збити з ніг"

Кілька великих країн раніше вже обмірковували обмеження використання соціальних мереж. Минулого року заборонити соцмережі для осіб молодше 15 років пропонували у Франції, але потім передумали. А в США не перший рік вимагають від технологічних компаній отримувати згоду батьків на доступ до різних даних дітей віком до 13 років.

Проте вжити радикальні заходи наважилися поки що лише в Австралії. Це окремий континент, що знаходиться далеко від інших, і, можливо, там навіть вдасться створити свій "окремий світ". Втім, кажуть психологи, окремий світ можна зробити з чого завгодно, питання – навіщо?

Якщо батьки хочуть захистити дітей від "сурогатної" віртуальності, їм доведеться стати цікавішими, ніж вона Фото: Getty Images

"Це абсолютно штучна конструкція, яку збираються підтримувати мільйонними штрафами, і з цією напругою доведеться мати справу постійно, – каже Олександра Алексєєва. — Але навіщо ця суперечка з реальністю? Для того, щоб дітям було добре, треба не вимикати їх зі світу, а поступово включати у все, що є у цьому світі".

За словами психологині, сьогоднішні проблеми дітей та підлітків викликані не наявністю комп'ютерів, а бажанням батьків замінити гаджетами свою участь у житті дитини. Коли діти не отримують уваги батьків, комп'ютер стає центром їхнього Всесвіту. Діти еволюційно спрямовані на пізнання світу. І якщо батьки хочуть захистити їх від "сурогатної" віртуальності, їм доведеться стати для своїх дітей цікавішими, ніж вона. Але чи багато хто має такі вміння і такий ресурс?

Заборонами дорослі заспокоюють свою тривогу, але вважати, що, як тільки заборонять соцмережі, відразу почнуть читати книги, було б занадто наївно

"Пробуючи відремонтувати одне, люди часто ламають інше, — підсумувала Олександра Алексєєва. — Наприклад, прагнучи підвищити народжуваність, забороняють аборти, а потім отримують сплеск смертності після кримінальних абортів. Або, вирішивши "оздоровити" населення, вводять сухий закон, а отримують зростання нелегальних продажів алкоголю та зростання отруєнь сурогатами. Своєю чергою заборона соцмереж цілком може призвести до частіших випадків материнського вигорання. Наше життя — не чорно-біле, не можна щось просто "призначити" чорним, заборонити його і таким чином вирішити проблему. Життя набагато складніше. І якщо ми хочемо виростити покоління духовно багатих, інтелектуально розвинених людей, які нормально регулюють свої емоції, не треба нічого забороняти. Заборонами дорослі заспокоюють свою тривогу, але вважати, що, як тільки заборонять соцмережі, відразу почнуть читати книги, було б занадто наївно. Це так не працює".