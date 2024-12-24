Брехня, маніпуляції, проросійська пропаганда. У чому причина запровадити заборону ТікТок в Україні

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Не думав, що колись буду писати про ТікТок.

Нещодавно у своєму подкасті Люба Шипович поцікавилась у мене, чи все ок з питною водою. Річ у тім, що кілька тижнів тому в ТікТоці розганялось відео, де йшлось про буцімто отруйні властивості води, що поставляється у ЗСУ. Щойно дізнавшись, ми перевірили всі викладені факти. Жодний не підтвердився. Нарікань на воду не було. Вода безпечна, якісна. Поставляється в повному обсязі та своєчасно.

Про це з офіційною комунікацією вийшли відповідні органи військового управління.

Але.

Мене турбує те, що несеться в інтернеті.

Нещодавній кейс із виборами в Румунії показав, як пропаганда через ТікТок може змінити хід демократичного процесу. Якщо хтось пропустив, у Румунії ультраправий кандидат, відомий симпатіями до Путіна, використав платформу для поширення маніпулятивних відео, які вплинули на голоси молодих виборців. Майже третина електорату у віці від 18 до 24 років підтримала його, що стало драйвером його успіху.

Так, потім було рішення Конституційного суду Румунії, яким було скасовано результати першого туру через втручання Росії. Наразі ТікТок у Румунії під загрозою блокування, а Європейський Союз розпочав розслідування щодо його ролі у втручанні у вибори.

Потенційний бан ТікТоку також розглядається в США. Хоч ніби як Трамп цьому бану поки що опонує.

ТікТок і в Америці – предмет спірний Фото: Колаж Фокус

В Україні вразливість до маніпуляцій через соц.мережі множиться на нездоровий інтерес до нас північного сусіда. На 2025 рік Росія заклала на пропаганду 137,2 млрд рублів — це 1,42 млрд доларів. Порівняно з 2024 роком, ці витрати зросли на 15,9 млрд рублів. Для розуміння масштабу: ці суми перевищують річні бюджети Калінінградської області та Пермського краю (цифри зі статті "Детектор Медіа").

Росія, без сумніву, вкидатиме всі можливі ресурси, щоб похитнути України зсередини. Будуть розганяти будь-що, що атомізовуватиме суспільство зсередини та підриватиме його довіру до держави.

Я це до чого.

Виглядає так, що, якщо сьогодні проінвестувати кілька сотень мільйонів доларів у брехню і маніпуляції, нас поглине абсолютна зрада, зневіра, втома до ступеня готовності пожирати своїх.

І це ще про вибори не починали всерйоз говорити.

Можливо, є сенс повернутись до питання заборони соціальних мереж, що контролюються з Москви або такі, що не мають ґрунтовних політик по боротьбі з фейками та відвертою пропагандою? Наприклад, ТікТок та Телеграм.

Плюси, мінуси, підводні камені?

На критичне мислення і мудрість користувачів я б не розраховував.

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