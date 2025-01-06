Дроны отступают: как борьба с беспилотниками возвращает войну на несколько лет назад

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В ближайшее время fpv дроны станут менее актуальными из-за новейших средств борьбы. Так же будет и с мавиками и аутелами.

Противодействие беспилотным системам выходит на новый уровень.

В ближайшее время (год), если никто не будет из командования тупить, не будет летать ничего тактического, связанного с человеком на этапе точка А-Б. Все возможные способы управления, где есть связь машина-человек, будут подавлены.

Весь потенциал должен вкладываться в автономные системы.

Мы уже имеем автономные объединенные средства РЭБ-РТР уровня батальона, о которых даже государство не знает ничего.

То, что работает на фронте, вдохновляет и удивляет. Государство не успевает прорабатывать изменения, которые происходят на фронте.

Из-за низкого качества управления мы имеем критические угрозы безопасности и отсутствие массового масштабирования научных, технических и военных наработок, которые появились как ответ на вызовы современной войны.

РЭБы уже создали такие, которые наши Генералы не изучали по курсу физики и математики, потому что там еще нужен курс программирования и искусственного интеллекта.

Средства РЭБ Фото: АрміяInform

Тактика применения поменялась.

Я не знаю, как будет, могу только предсказывать, но за полгода война поменяется кардинально. Это будет, как после "ядерного удара и электромагнитного импульса".

Опять пригодится обычный 120 миномет и прицепная 155 пушка, которой будет нужен только выстрел и бойцы-артиллеристы, которые ее применят.

Потому что все электронное будет подавлено, взломано, подавлено.

Нас ждут бурные времена, но мы их выдержим. У нас других вариантов нет.

Ведь такого опыта войны нет ни у кого в мире, а жизненный опыт показывает, что никто на чужих ошибках не учится.

Здесь у нас преимущество.

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