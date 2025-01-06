Дроны отступают: как борьба с беспилотниками возвращает войну на несколько лет назад
В ближайшее время дроны станут менее актуальными из-за новейших средств борьбы, предсказывает волонтер и общественный деятель Мирослав Гай. Он уверен, что через полгода война изменится до неузнаваемости из-за развития радиоэлектронного оружия.
В ближайшее время fpv дроны станут менее актуальными из-за новейших средств борьбы. Так же будет и с мавиками и аутелами.
Противодействие беспилотным системам выходит на новый уровень.
В ближайшее время (год), если никто не будет из командования тупить, не будет летать ничего тактического, связанного с человеком на этапе точка А-Б. Все возможные способы управления, где есть связь машина-человек, будут подавлены.
Весь потенциал должен вкладываться в автономные системы.
Мы уже имеем автономные объединенные средства РЭБ-РТР уровня батальона, о которых даже государство не знает ничего.
То, что работает на фронте, вдохновляет и удивляет. Государство не успевает прорабатывать изменения, которые происходят на фронте.
Из-за низкого качества управления мы имеем критические угрозы безопасности и отсутствие массового масштабирования научных, технических и военных наработок, которые появились как ответ на вызовы современной войны.
РЭБы уже создали такие, которые наши Генералы не изучали по курсу физики и математики, потому что там еще нужен курс программирования и искусственного интеллекта.
Тактика применения поменялась.
Я не знаю, как будет, могу только предсказывать, но за полгода война поменяется кардинально. Это будет, как после "ядерного удара и электромагнитного импульса".
Опять пригодится обычный 120 миномет и прицепная 155 пушка, которой будет нужен только выстрел и бойцы-артиллеристы, которые ее применят.
Потому что все электронное будет подавлено, взломано, подавлено.
Нас ждут бурные времена, но мы их выдержим. У нас других вариантов нет.
Ведь такого опыта войны нет ни у кого в мире, а жизненный опыт показывает, что никто на чужих ошибках не учится.
Здесь у нас преимущество.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно