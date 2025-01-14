Справедливое завершение войны. Как вступление Украины в НАТО поможет достичь крепкого мира в Европе

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Хотя очевидно, что избранный президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне России против Украины, остается неясным, как ему удастся добиться этого справедливым способом, который приведет к прочному миру.

Разумеется, предпочтительным подходом было бы предоставление Киеву оружия и ресурсов, необходимых для восстановления контроля над международно признанными границами 1991 года. Но из-за медлительности и нерешительности Вашингтона США предоставили стране помощь, достаточную только для выживания, но никогда не достаточную для победы.

Это не вина Украины. Это коллективная вина Америки и ее европейских союзников.

Но пока идут спекуляции о том, как может выглядеть урегулирование, согласованное с Трампом, мы должны учитывать два момента: Украина должна чувствовать, что любое соглашение об окончании войны будет справедливым, и она также должна чувствовать себя защищенной от будущих российских атак.

Последний пункт особенно важен, поскольку история говорит нам о том, что если в боевых действиях наступит пауза, Россия, скорее всего, вернется и попытается довести дело до конца.

Именно поэтому так важны комментарии президента Украины Владимира Зеленского о прекращении "горячей фазы" войны в обмен на членство в НАТО. И хотя некоторые отвергнут эту идею, если Украина готова ее рассмотреть, то и мы должны.

В настоящее время существует множество предположений о том, что США могут попросить Европу предоставить Украине послевоенные силы безопасности, надеясь избежать прямого участия в будущих конфликтах. Но те, кто полагает, что это позволит США избежать любой будущей войны в Европе, наивны.

Мысль о том, что французские, британские или немецкие войска могут подвергнуться российскому нападению без ответных действий НАТО, немыслима, независимо от того, действуют ли эти войска в рамках миссии НАТО или нет. Подобный сценарий приведет к одному из двух исходов: прямому военному вмешательству США или к падению доверия к НАТО.

Именно поэтому вступление Украины в НАТО может стать лучшим предложением для установления прочного и эффективного мира в Восточной Европе. Членство в НАТО не только послужит надежным сдерживающим фактором против будущей российской агрессии, но и обеспечит значимое распределение бремени между членами НАТО.

Важно

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И что особенно важно, даже если послевоенное урегулирование оставит часть территории Украины под фактическим контролем России, для Украины все еще существует ответственный, реалистичный и разумный путь вступления в альянс. Однако для того, чтобы это произошло, НАТО и Украина должны предпринять три ключевых шага:

Во-первых, в рамках любого мирного урегулирования правительство Украины должно официально заявить о неприменении силы для возвращения оккупированных территорий и вместо этого сосредоточиться на долгосрочной дипломатической стратегии. Это не должно быть проблемой, поскольку Зеленский уже предлагал такую возможность. Между тем, само обещание может быть составлено по образцу декларации Западной Германии 1954 года накануне вступления в НАТО, в которой говорилось, что она "обязуется никогда не прибегать к силе для достижения воссоединения Германии или изменения нынешних границ Федеративной Республики Германия и разрешать любые споры мирными средствами".

Далее вся международно признанная территория Украины - включая временно оккупированные Россией регионы - будет приглашена в НАТО, но только районы за пределами российской оккупации получат гарантию безопасности по статье 5. Статья 6 Североатлантического договора 1949 года определяет зону ответственности НАТО как "Североатлантический район, к северу от тропика Рака", и поэтому такие американские территории, как Гуам и Гавайи, Фолклендские острова Великобритании и остров Реюньон Франции, не подпадают под действие статьи 5. Таким образом, Украина будет не первым членом альянса, чья территория частично исключена из статьи о коллективной обороне.

Наконец, и это, пожалуй, самое главное, альянсу придется внести поправки в статью 6, чтобы исключить из нее регионы Украины, находящиеся под контролем России. Эта поправка может быть внесена в ходе процесса подписания протокола о присоединении, который проходит каждый член альянса, прежде чем его примут - и этому есть прецедент. Статья 6 была изменена перед вступлением Греции и Турции в 1951 году, а в 1963 году, после обретения Алжиром независимости, Североатлантический совет признал, что статья 6 больше не применяется к алжирским департаментам Франции.

Однако есть и те, кто не согласен с этим процессом и утверждает, что странам запрещено вступать в НАТО до тех пор, пока не будут решены все нерешенные территориальные споры. Но и это — распространенное заблуждение, которое коренится в плохом понимании "Исследования по расширению НАТО", опубликованного альянсом в 1995 году.

Более внимательное изучение этого документа показывает, что территориальные споры не обязательно препятствуют вступлению страны в альянс, как говорится в исследовании: "Государства, имеющие этнические споры или внешние территориальные споры... должны урегулировать эти споры мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ. Разрешение таких споров будет являться одним из факторов при определении того, приглашать ли государство присоединиться к альянсу".

Конечно, в идеале будущие члены должны урегулировать все нерешенные пограничные споры до вступления в альянс. Но политикам приходится действовать в реальном мире, а не в том, в котором они хотели бы оказаться. В "Исследовании по расширению" четко сказано, что разрешение таких споров будет "фактором" - не "главным фактором" - при определении того, будет ли направлено приглашение, и есть прецедент, когда страны с пограничными спорами вступали в НАТО. Например, Эстония, вступившая в альянс в 2004 году, до сих пор не имеет юридически согласованной границы с Россией, а Хорватия, присоединившаяся к НАТО в 2009 году, имеет неурегулированные пограничные споры с Сербией.

С момента своего первого расширения в 1952 году политика открытых дверей НАТО значительно укрепила трансатлантическую безопасность. Но злонамеренные действия России в Грузии, Украине и Молдове - и неспособность трансатлантического сообщества дать отпор - по сути, предоставили Москве фактическое право вето на будущее членство в НАТО. Сейчас Россия знает, что для предотвращения вступления страны в НАТО достаточно вторгнуться и частично оккупировать ее.

Временное изменение статьи 6 лишило бы Москву этого права вето - начиная с Украины. Вопрос лишь в том, хватит ли у лидеров по обе стороны Атлантики творческого подхода и политической воли, чтобы это произошло.

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