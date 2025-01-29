DeepSeek — находка для шпионов: как новый ИИ могут использовать для сбора разведданных

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Мои 5 копеек о китайской модели ИИ DeepSeek.

Китайская модель DeepSeek, как и любой искусственный интеллект, собирает информацию, которую пользователи добровольно предоставляют ему. DeepSeek — это отличный инструмент для сбора разведданных. Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и всем остальном. Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, тогда как ИИ сохраняет эту информацию. Таким путем можно получать модели поведения целых обществ и далее внедрять инструменты влияния. Недавний пример: использование ТикТок на выборах в Молдове и Румынии. Самое главное, что DeepSeek — бесплатный. Как сыр в мышеловке. Любят люди халяву, что поделаешь? DeepSeek — китайская компания по искусственному интеллекту, которая разрабатывает большие языковые модели с открытым кодом. Базируется в Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Новейший китайский кибер-вирус вышел именно из этой лаборатории.

Пока.

PS. Чтобы вы понимали уровень развития ИИ в Китае, см. иллюстрацию. Это было три года назад.

PPS. ЦРУ годами заявляло, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, возникла ли пандемия Covid естественным путем на стихийном рынке в Ухане, Китай, или в результате случайной утечки в исследовательской лаборатории. Но на прошлой неделе агентство опубликовало новую оценку, и аналитики ЦРУ заявили, что теперь они отдают предпочтение лабораторной теории.

И почему я не удивлен?

Вот такая путня, малята, хорошенькие мальчики и прекрасные девчата.

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