DeepSeek — находка для шпионов: как новый ИИ могут использовать для сбора разведданных
Новый сенсационный китайский ИИ Deepseek вполне может быть использован для сбора разведданных, предупреждает общественный деятель Евгений Платон. Таким путем можно получать модели поведения целых обществ и дальше внедрять инструменты влияния, как это сделали на выборах в Молдове и Румынии.
Мои 5 копеек о китайской модели ИИ DeepSeek.
- Китайская модель DeepSeek, как и любой искусственный интеллект, собирает информацию, которую пользователи добровольно предоставляют ему.
- DeepSeek — это отличный инструмент для сбора разведданных. Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и всем остальном. Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, тогда как ИИ сохраняет эту информацию.
- Таким путем можно получать модели поведения целых обществ и далее внедрять инструменты влияния. Недавний пример: использование ТикТок на выборах в Молдове и Румынии.
- Самое главное, что DeepSeek — бесплатный. Как сыр в мышеловке. Любят люди халяву, что поделаешь?
- DeepSeek — китайская компания по искусственному интеллекту, которая разрабатывает большие языковые модели с открытым кодом. Базируется в Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Новейший китайский кибер-вирус вышел именно из этой лаборатории.
Пока.
PS. Чтобы вы понимали уровень развития ИИ в Китае, см. иллюстрацию. Это было три года назад.
PPS. ЦРУ годами заявляло, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, возникла ли пандемия Covid естественным путем на стихийном рынке в Ухане, Китай, или в результате случайной утечки в исследовательской лаборатории. Но на прошлой неделе агентство опубликовало новую оценку, и аналитики ЦРУ заявили, что теперь они отдают предпочтение лабораторной теории.
И почему я не удивлен?
Вот такая путня, малята, хорошенькие мальчики и прекрасные девчата.
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