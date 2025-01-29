DeepSeek — знахідка для шпигунів: як новий ШІ можуть використати для збору розвідданих
Новий сенсаційний китайський ШІ Deepseek цілком може бути використаний для збору розвідданих, попереджає громадський діяч Євген Платон. Таким шляхом можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі втілювати інструменти впливу, як це зробили на виборах у Молдові та Румунії.
Мої 5 копійок про китайську модель ШІ DeepSeek.
- Китайська модель DeepSeek, як і будь-який штучний інтелект, збирає інформацію, яку користувачі добровільно надають йому.
- DeepSeek — це чудовий інструмент для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та все інше. Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію.
- Таким шляхом можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі втілювати інструменти впливу. Нещодавній приклад: використання ТікТок на виборах у Молдові та Румунії.
- Найголовніше, що DeepSeek — безкоштовний. Як сир у мишоловці. Люблять люди халяву, що поробиш?
- DeepSeek — китайська компанія зі штучного інтелекту, яка розробляє великі мовні моделі з відкритим кодом. Базується в Ханчжоу, провінція Чжецзян. Новітній китайський кібер-вірус вийшов саме з цієї лабораторії.
Бувайте.
PS. Щоб ви розуміли рівень розвитку ШІ в Китаї, див. ілюстрацію. Це було три роки тому.
PPS. ЦРУ роками заявляло, що не має достатньо інформації, щоб зробити висновок про те, чи виникла пандемія Covid природним шляхом на стихійному ринку в Ухані, Китай, чи внаслідок випадкового витоку в дослідницькій лабораторії. Але минулого тижня агентство опублікувало нову оцінку, і аналітики ЦРУ заявили, що тепер вони віддають перевагу лабораторній теорії.
І чому я не здивований?
Ось така путня, малята, гарненькі хлопчики та прекрасні дівчатка.
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