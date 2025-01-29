DeepSeek — знахідка для шпигунів: як новий ШІ можуть використати для збору розвідданих

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Мої 5 копійок про китайську модель ШІ DeepSeek.

Китайська модель DeepSeek, як і будь-який штучний інтелект, збирає інформацію, яку користувачі добровільно надають йому. DeepSeek — це чудовий інструмент для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та все інше. Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Таким шляхом можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі втілювати інструменти впливу. Нещодавній приклад: використання ТікТок на виборах у Молдові та Румунії. Найголовніше, що DeepSeek — безкоштовний. Як сир у мишоловці. Люблять люди халяву, що поробиш? DeepSeek — китайська компанія зі штучного інтелекту, яка розробляє великі мовні моделі з відкритим кодом. Базується в Ханчжоу, провінція Чжецзян. Новітній китайський кібер-вірус вийшов саме з цієї лабораторії.

Бувайте.

PS. Щоб ви розуміли рівень розвитку ШІ в Китаї, див. ілюстрацію. Це було три роки тому.

PPS. ЦРУ роками заявляло, що не має достатньо інформації, щоб зробити висновок про те, чи виникла пандемія Covid природним шляхом на стихійному ринку в Ухані, Китай, чи внаслідок випадкового витоку в дослідницькій лабораторії. Але минулого тижня агентство опублікувало нову оцінку, і аналітики ЦРУ заявили, що тепер вони віддають перевагу лабораторній теорії.

І чому я не здивований?

Ось така путня, малята, гарненькі хлопчики та прекрасні дівчатка.

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