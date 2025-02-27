Забери паспорт у внука. Почему молодежь в Германии голосует за врагов Украины

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Влияние экономики на политические предпочтения

Когда у нас в Украине люди старшего возраста голосовали за коммунистов или другие партии формата "назад в СССР", то молодые, прогрессивные и возмущенные, говорили о возрастном цензе, что надо ограничить возраст для голосования.

Ирония заключается в том, что на последних выборах в Германии среди молодежи победили коммунисты, а на втором месте ультраправые. Вытянули же ХДС и СДПГ, которые, очевидно, сформируют коалицию, преимущественно голоса поколения 60+. Также это старшее поколение преобладающим большинством "ЗА" поддержку Украины оружием и деньгами, а младшее поколение — преобладающим большинством "ПРОТИВ".

Одной из главных причин такой поляризации я вижу экономику.

Когда начался Covid, было "напечатано" очень много денег, чтобы преодолеть кризис. На графике видно — насколько больше долларов США стало в мире.

В целом это классическая неокейнсианская политика. Кейнс делал упор на фискальном стимулировании и дефицитном бюджете, но впоследствии решили, что фискальными (налоговыми) методами — это долго, а надо быстрее, поэтому перешли к монетарным. Наше "Большое строительство" тех лет — из той же кейнсианской серии. Как и в любом лечении болезни, есть "побочка", которая вылезает со временем. В 2020-2021 годах, когда происходило это стимулирование, большой потребительской инфляции в мире не было (в среднем в мире — 3,3% в 2020 и 4,7% в 2021 по данным МВФ), но был бешеный рост цены активов, причем по всему миру. За эти 2 года индекс S&P-500 вырос почти на 50%, то есть экономика не растет, а цены на акции — "вертикально вверх", потому что где-то надо держать "лишние деньги". За период 2018-2022 цены на жилье в США выросли более чем на 50% (house price index), в Германии более чем на 40% (German National House Price Index). Кстати, долларовые цены на жилье в Киеве с 2018 до 2021 также выросли почти +40%. То есть при умеренной потребительской инфляции эта денежная масса сформировала инфляцию активов.

А дальше мысленно поделим мир на 2 категории — те, кто имеет активы, и те, кто не имеет, но хочет. Условный немецкий студент видит, что квартира площадью 70 квадратных метров стоит от 700 тысяч до миллиона евро в Мюнхене. В Берлине подешевле, но в нормальном районе — от полумиллиона. Он видит, что в 2022 году разогналась еще и потребительская инфляция (8,7% в год), а дальше в 2023-2024 годах экономика впервые со времен 2 Мировой войны — в рецессии два года подряд (-0,3% в 2023 и -0,2% в 2024). Между тем правительство тратит помощь на беженцев и мигрантов в размере более 12 миллиардов евро в год (в 2023 году более 45% этой суммы на мигрантов из Украины, сирийцы на втором месте).

Я решил посчитать, сколько ежемесячно придется выплачивать человеку, который хочет приобрести желанную 70-метровую квартиру за 700 тысяч евро в Мюнхене при 30-летнем кредите под 3% годовых в случае аннуитета (равных платежей). Получилось около 3000 евро в месяц. Но работы особо нет, потому что экономика стагнирует, а надо отложить 3000 евро в месяц только на выплату по кредиту. Соответственно те, кто уже имеет активы в виде недвижимости и сбережения, которые хранятся обычно в пенсионных фондах, инвестирующих в ценные бумаги, и те, кто не имеет ни активов, ни сбережений, — это две очень разные группы. Второй группе перейти в первую намного сложнее, чем 10-20 лет назад, потому что порог входа улетел в небеса.

И они искренне голосуют за коммунистов и ультраправых, которые предлагают собственные "быстрые кардинальные решения".

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