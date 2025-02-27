Забери паспорт у онука. Чому молодь у Німеччині голосує за ворогів України

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Вплив економіки на політичні вподобання

Коли у нас в Україні люди старшого віку голосували за комуністів або інші партії формату "назад до СРСР", то молоді, прогресивні та обурені, говорили про віковий ценз, що треба обмежити вік для голосування.

Іронія полягає в тому, що на останніх виборах в Німеччині серед молоді перемогли комуністи, а на другому місці ультраправі. Витягнули ж ХДС і СДПН, які, вочевидь, сформують коаліцію, переважно голоси покоління 60+. Також це старше покоління переважаючою більшістю "ЗА" підтримку України зброєю і грошима, а молодше покоління — переважаючою більшістю "ПРОТИ".

Однією з головних причин такої поляризації я бачу економіку.

Коли почався Covid, було "надруковано" дуже багато грошей, щоби подолати кризу. На графіку видно – наскільки більше доларів США стало в світі.

Загалом це класична неокейнсіанська політика. Кейнс робив наголос на фіскальному стимулюванні та дефіцитному бюджеті, але згодом вирішили, що фіскальними (податковими) методами – це довго, а треба швидше, тому перейшли до монетарних. Наше "Велике будівництво" тих років – з тієї ж кейнсіанської серії. Як і в будь-якому лікуванні хвороби, є "побочка", яка вилазить згодом. У 2020-2021 роках, коли відбувалось це стимулювання, великої споживчої інфляції у світі не було (в середньому у світі — 3,3% у 2020 і 4,7% у 2021 за даними МВФ), але був шалений ріст ціни активів, причому по всьому світу. За ці 2 роки індекс S&P-500 виріс майже на 50%, тобто економіка не росте, а ціни на акції — "вертикально вгору", бо десь треба тримати "зайві гроші". За період 2018-2022 ціни на житло в США зросли на понад 50% (house price index), в Німеччині на понад 40% (German National House Price Index). До речі, доларові ціни на житло в Києві з 2018 до 2021 також зросли майже +40%. Тобто при помірній споживчій інфляції ця грошова маса сформувала інфляцію активів.

А далі уявно поділимо світ на 2 категорії – ті, хто має активи, і ті, хто не має, але хоче. Умовний німецький студент бачить, що квартира площею 70 квадратних метрів коштує від 700 тисяч до мільйона євро в Мюнхені. В Берліні подешевше, але в нормальному районі — від пів мільйона. Він бачить, що у 2022 році розігналась ще й споживча інфляція (8,7% за рік), а далі у 2023-2024 роках економіка вперше з часів 2 Світової війни — в рецесії два роки поспіль (-0,3% у 2023 і -0,2% у 2024). Тим часом уряд витрачає допомогу на біженців і мігрантів в розмірі понад 12 мільярдів євро на рік (у 2023 році понад 45% цієї суми на мігрантів з України, сирійці на другому місці).

Я вирішив порахувати, скільки щомісячно доведеться виплачувати людині, яка хоче придбати омріяну 70-метрову квартиру за 700 тисяч євро в Мюнхені при 30-річному кредиті під 3% річних у випадку ануїтету (рівних платежах). Вийшло близько 3000 євро на місяць. Але ж роботи особливо нема, бо економіка стагнує, а треба відкласти 3000 євро на місяць лише на виплату за кредитом. Відповідно ті, хто вже має активи у вигляді нерухомості та заощадження, які зберігаються зазвичай у пенсійних фондах, що інвестують в цінні папери, і ті, хто не має ні активів, ні заощаджень, — це дві дуже різні групи. Другій групі перейти в першу набагато складніше, ніж 10-20 років назад, бо поріг входу полетів у небеса.

І вони щиро голосують за комуністів і ультраправих, які пропонують власні "швидкі кардинальні рішення".

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