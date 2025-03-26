БПЛА попал в наш дом: как выжить, когда всего несколько секунд на спасение

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В наш дом было прямое попадание БПЛА, и сейчас, когда эмоции немного улеглись, я хочу сказать об очень важном:

1. Самое первое и критичное. Мне казалось, что пожарных мы ждали не очень долго, а вечность. А оказалось, что они просто не смогли заехать в наш двор из-за большого количества по-дурацки запаркованных авто. Мы видели, как за это время огонь просто ел все вокруг. Это не только чье-то имущество, это огромный риск для жизни. Именно по этой же причине в Днепровском районе погибла женщина. Поэтому проведите инспекцию собственного двора, скооперируйтесь с соседями и решите вопрос проезда, если он остается открытым. Оставляйте номер на авто, даже если паркуетесь соответственно. Вы не знаете, в каком доступе будут нуждаться службы при необходимости.

2. Освободите доступ к пожарным гидрантам на каждом из этажей, проверьте наличие/срок годности огнетушителей в подъезде. Соседи начали ими тушить пламя в квартирах еще до приезда пожарных.

3. После падения БПЛА или его обломков возможно еще повторное детонирование части боеприпаса или топлива (у нас был еще ряд взрывов после). Если вы хотите спуститься посмотреть на обломки или самостоятельно их потушить, стоит очень тщательно это взвесить.

4. При попадании в любой из этажей патрульная полиция способствует эвакуации всех жильцов данного подъезда на улицу. По возможности не ждите их приезда и выходите самостоятельно. Держите рядом теплые вещи и тревожный чемодан (в первую очередь критические лекарства, документы и деньги), которые можете быстро взять с собой. Это превентивная мера в случае обвала, взрыва газа, невозможности укротить огонь и тому подобное.

5. Если знаете о соседях, нуждающихся в помощи, помогите им эвакуироваться или сообщите о них полиции.

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6. Не используйте для эвакуации лифт (также если вы видите, что система повреждена), воспользуйтесь лестницей. Заранее убедитесь, что все лестничные площадки открыты и нет ограничений для свободного передвижения в случае необходимости.

7. Если вы физически в порядке, но плохо чувствуете себя эмоционально, вы всегда можете обратиться к врачам скорой помощи, чтобы поговорить, успокоиться или получить соответствующие лекарства. Они еще некоторое время остаются на месте.

8. Прочитайте чат дома. Возможно, кому-то нужна помощь или кто-то ее предлагает. У нас так появился ряд сообщений о приглашении семей с детьми переждать после эвакуации в тепле, а не на улице.

9. Не ослепляйте себя мыслью, что это невозможно для вас. Я пошла за дочерью, когда услышала отдаленные взрывы, как по интуиции. Подойдя к ней в комнату, я услышала звук стремительно приближающегося БПЛА, и именно так чудом успела добежать с ней до коридора до взрыва. Чуть больше года назад сбитая ракета упала возле дома родителей. Так что возможно даже "бинго".

10. Какие бы вы ни были сильные и смелые, обращайтесь в случае необходимости к специалистам (психологи, психотерапевты, психиатры). Я всегда была уверена, что я — кремень. Но за эти несколько секунд, пока я бежала с дочкой на руках в коридор, во мне что-то сломалось.

Бесплатная Линия Национальной психологической ассоциации — 0 800 100 102 (с 10:00 до 20:00 ежедневно)

Берегите себя, донатьте и помогайте людям вокруг.

Но в первую очередь "маску на себя".

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