Как заставить Россию платить: новая стратегия санкций США на пользу Украине

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Несмотря на то, что Россия и Украина вели переговоры о прекращении огня с американскими представителями в Саудовской Аравии, президент России Владимир Путин не продемонстрировал реальной приверженности прекращению войны.

Президенту Трампу нужны карты получше.

Несколько недель назад президент выдвинул идею введения санкций и тарифов на российский импорт. Но Кремль отнесся к этому с пренебрежением — главным образом потому, что Соединенные Штаты почти ничего не импортируют из России. Обширные финансовые и торговые санкции действуют в основном уже около трех лет, и их явно недостаточно для достижения мира.

К счастью, есть простой способ улучшить положение американцев. Администрация должна ввести санкции против любой компании или частного лица — в любой стране, — участвующих в продаже российской нефти и газа. Россия может избежать этих так называемых вторичных санкций, заплатив в казначейство США сбор за каждую поставку. Этот платеж будет называться российским универсальным тарифом, и он будет начинаться с низкого уровня, но увеличиваться с каждой неделей, которая пройдет без заключения мирного соглашения.

Корабли перевозят большую часть российской нефти и газа на мировые рынки. Вторичные санкции — если Россия не произведет требуемых выплат — коснутся всех участников сделки, включая владельца танкера, страховщика и покупателя.

В России доходы от продажи ископаемого топлива и военные расходы взаимосвязаны, хотя страна также может использовать свой фонд национального благосостояния и другие источники. Экспорт ископаемого топлива является основным источником долларовых доходов для Кремля, который зависит от твердой валюты для покупки оружия и других военных поставок из-за рубежа и оплаты северокорейских солдат. В настоящее время страна ежедневно экспортирует сырую нефть и нефтепродукты на сумму около 500 миллионов долларов и природный газ на 100 миллионов долларов. На военные расходы в 2025 году Кремль заложил чуть меньшую сумму — почти 400 миллионов долларов в день.

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Котел для Путина. Когда и почему Трамп начнет нефтяную войну с Россией

Российский универсальный тариф сразу же обеспечит Соединенные Штаты деньгами, в отличие от предложенного украинского фонда критических минералов, которому потребуются годы, чтобы принести хоть какую-то прибыль. Пошлина в размере 20 долларов за баррель нефти может приносить до 120 миллионов долларов в день (более 40 миллиардов долларов в год), а дополнительные доходы можно получить, если ввести аналогичную пошлину на природный газ. Каждый доллар, собранный Соединенными Штатами, — это доллар, который Россия не может потратить на финансирование своей войны.

В идеале такая политика должна заставить Россию пойти на переговоры. В противном случае Соединенные Штаты по-прежнему будут собирать миллиарды ежегодно, что может помочь финансировать предложенное г-ном Трампом сокращение налогов. При таком сценарии Россия будет фактически помогать возвращать американские налоги, использованные для оказания помощи Украине в защите от нападения России.

В течение последних трех лет западные санкции и возмущение общественности, включая отказ некоторых докеров разгружать российские нефтяные танкеры, вынуждали Россию искать новых покупателей и продавать свою нефть со скидкой по сравнению с мировыми ценами. За последние 12 месяцев скидка на нефть составляла в среднем около 9 долларов за баррель, а в апреле 2022 года достигала 35 долларов за баррель. Несмотря на снижение цен на нефть, Россия сохраняет объемы экспорта, обеспечивая стабильное предложение на мировом нефтяном рынке.

Вводя дополнительные санкции, если не будет выплачен универсальный российский тариф, Соединенные Штаты будут получать часть доходов, фактически увеличивая скидку на российскую нефть. Продолжение Россией экспорта, несмотря на большие скидки в течение последних трех лет, позволяет предположить, что она будет продолжать экспортировать нефть в том же объеме. Это позволит сохранить стабильность мирового предложения нефти и будет способствовать сдерживанию цен на нее. Добыча нефти и газа в России обходится недорого, и она в значительной степени зависит от доходов, которые они приносят, поэтому у нее нет другого выбора, кроме как продолжать продавать их, даже по более низким ценам.

В то время как Трамп может принять эту стратегию, Конгресс может укрепить его позиции на переговорах, приняв законопроект, который сам по себе вводит универсальный тариф для России. Это позволит президенту защитить свои связи с Путиным, свалив вину за принятие этой меры на Конгресс. Кроме того, он сам будет решать, подписывать ли законопроект и когда, что даст ему дополнительные рычаги влияния на Россию. Возможно, само обсуждение такого законопроекта поможет подтолкнуть Кремль к заключению мирного соглашения.

Сочетание вторичных санкций, сильного инструмента в экономическом арсенале США, с тарифами, подобными пошлинам, может оказать давление на Путина, поставив под угрозу его самый ценный источник доходов. Это также облегчит г-ну Трампу выполнение его обещания о прочном мире.

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