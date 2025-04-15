Шрапнелью — по Сумам: почему нельзя стрелять так, как Россия, даже если цель — военные

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Все мы шокированы тем, что произошло в Сумах и Кривом Роге. Ракеты по площадям, магазинам, автобусам, машинам, по концертному залу, по детской площадке. Погибшие. Раненые. И находятся те, кто пишет: "А что там делали военные?"

Давайте сразу — военные там были, потому что у нас тотальная война. У нас нет абсолютного тыла. У нас нет региона, куда не долетает российская ракета. Люди в пикселе — на вокзалах, в маршрутках, во дворах, у нас в квартирах. Потому что Украина обороняется.

И даже в войне есть правила. У войны в городе есть четкие ограничения. Ее нельзя вести так, как это делает Россия — без ответственности.

Есть принципы, закрепленные в международном праве (Urban warfare), которые кратко можно очертить так:

не стрелять туда, где точно будут гражданские;

не использовать оружие, которое убивает вслепую большое количество людей;

не оправдывать удар, если ценой будет уничтожена жизнь гражданских людей и инфраструктуры города.

Боеголовка со шрапнелью — это именно такое оружие. Ее запускают не в цель, а во всех сразу. Такая ракета не различает кто ты, военнослужащий или учительница, ребенок или взрослый, стоишь возле автобусной остановки, в концертном зале или на скамейке в сквере. Это тысяча стальных пуль, которые летят с сумасшедшей скоростью и забирают жизни. Это не точечный удар. Это — террор города.

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Вендетта по сценарию Путина: атака на Сумы как средство вызвать гнев и ненависть украинцев

И вот я подошла к главному: не каждый военный в городе — легитимная цель для ракеты. Военнослужащий в многоэтажке — не приговор всем жителям этого дома. Человек в форме в автобусе — не причина убить пассажиров и водителя. Человек в пикселе на улице — не разрешение влупить ракетой по детской площадке.

Удар по Сумам не дал России никакого военного преимущества. Это не про стратегию. Это про страх, про уничтожение, про террор гражданского населения. Это не "боевая операция". Это военное преступление, которое совершается с целью деморализации. Это иллюстрация неуважения к правилам, проявление пренебрежением мира в момент разговоров о мире.

Война — это мир. И Россия это показывает всему миру.

Поэтому перестаньте искать виновных здесь в Украине. Не направляйте свои атаки на тех, кто защищает нас ежедневно. Наша задача — фиксировать российские преступления, говорить о них здраво, дотошно к фактам и деталям, добиваться ответственности тех, кто отдал приказ. Заметьте, что здесь нет задачи комментировать, почему военнослужащие не сидели исключительно в окопе в поле. Потому что завтра в городе нас некому будет защищать.

И еще. Если вы читаете людей, которые набирают популярность на смертях, разгоняя, что "украинцы сами виноваты", потому что собрались не в том месте, если вы поддерживаете их позицию — поздравляю, это ваше дно. Люди в форме собираются не только для награждений. Они готовят планы, координацию, эвакуацию, оборону. Они живут. Несмотря на то, что враг ежедневно собирается их убить.

Они — вчерашние гражданские, которые были под защитой ваших фейсбук-постов. Единственная разница между ними и вами сейчас — они присоединились к Силам обороны.

Если вы хотите что-то написать. Напишите о непропорциональности, неизбирательности и шрапнели в боевом заряде ракеты, ударившей по Сумам.

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