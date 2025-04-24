Три "плана Б" для Трампа: что делать США после провала переговоров

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Война в Украине продолжается уже четвертый год, и чиновники администрации Трампа, включая самого Дональда Трампа, в течение последнего месяца обзванивали своих украинских коллег, летали в столицы других стран для встреч с украинскими и российскими официальными лицами и встречались с европейскими министрами в попытке довести конфликт до конца.

Однако Трампу пока нечем похвалиться. Американские чиновники продолжают делать мужественное лицо и настаивать на том, что Трамп, и только Трамп, обладает достаточными знаниями, навыками и опытом, чтобы договориться о прекращении самой смертоносной войны в Европе за последние 80 лет. Но стечение независящих от него факторов — а именно, действия самих противников — рискует свести на нет дипломатическую авантюру Вашингтона еще до того, как у нее появится шанс на успех. Даже Трамп, который однажды хвастливо заявил, что сможет решить проблему войны за 24 часа, проявляет все большее нетерпение по отношению ко всей этой затее.

Нельзя сказать, что администрация Трампа не одержала ни одной победы. Учитывая непримиримость враждующих сторон и тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский в свое время был не склонен к переговорам с таким тираном, как Владимир Путин, а также огромную ненависть, накопившуюся за три года интенсивной войны, простое вовлечение украинских и российских официальных лиц в дипломатический процесс уже можно считать прогрессом.

Но многие наблюдатели уже сделали свои выводы: единственный мир, в котором заинтересован Путин, — это мир на его максималистских условиях.

Если администрация Трампа не размышляет о плане "Б", то ей следует поторопиться. На столе лежат три основных варианта, ни один из которых не идеален, но некоторые из них лучше других.

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Срыв мирных переговоров в Лондоне: почему Трамп бессилен против Путина

Первый вариант — повторить "план А", но на более мягких условиях. Хотя это может показаться нерешаемой задачей, учитывая несгибаемость Зеленского и неуступчивость Путина, Трамп связал свое внешнеполитическое наследие с окончанием войны. Поэтому он лично заинтересован в том, чтобы довести дело до конца (или хотя бы сделать так, чтобы это так воспринимали).

Для российских "ястребов" в Вашингтоне это был бы худший курс, который может выбрать Трамп. Это также создаст целый клубок проблем в отношениях между США и их европейскими союзниками, большинство из которых будут активно возражать против мирной сделки, благоприятной для России. Да и у украинцев есть свое мнение: столкнувшись с бесчестным миром, который им впихнут, или более длительной войной с европейской военной помощью, они, скорее всего, выберут последнее.

Второй вариант, который может выбрать Трамп, — это приостановить переговоры, выставить Путина единственным препятствием на пути к достижению мира и удвоить военную помощь США украинской армии, чтобы подтолкнуть русских к серьезным переговорам. Администрации придется обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать еще один многомиллиардный пакет военной помощи, подобно тому, как это делала администрация Байдена во время его пребывания у власти. Но это, по сути, разоблачит предыдущие жалобы Трампа на то, что Зеленский доит американских налогоплательщиков, как пустой предвыборный лозунг. Более того, нет никаких гарантий, что увеличение военной помощи США действительно заставит Путина пересмотреть свои максималистские цели или приведет к большим успехам Украины на земле; Путин склонен бросать больше людей и ресурсов на войну, когда он загнан в угол. Путин рассматривает конфликт в экзистенциальных терминах. Поражение или мирное соглашение, похожее на поражение, не является для него гипотетическим вариантом.

Третьим вариантом для Трампа может стать отказ от всего этого и передача дела Украины европейцам. Критики президента в экспертной среде будут кричать, что Америка бессердечно бросает украинцев на съедение волкам, не заботясь о последствиях. Однако есть аргумент в пользу того, что более этично уйти и позволить делам идти своим чередом, чем принуждать Украину к подписанию мирного соглашения, которое она все равно вряд ли выполнит. Со стратегической точки зрения, это поставит Европу перед необходимостью доказать, что она может вкладывать свои деньги туда, где находится ее уязвимое место. Если война в Украине настолько важна для европейской безопасности, как часто заявляют Макрон, Стармер и Каллас, то кому, как не Европе, полностью заняться этим вопросом?

Сейчас мирные переговоры технически еще живы. Но только формально. Соединенные Штаты должны подготовиться к тому дню, когда у дипломатии больше не останется шанса.

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