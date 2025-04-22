Чей Кенигсберг и Курилы: как США желанием признать Крым "российским" загоняют себя в ловушку
Признавая Крым российским, Трамп старается не для Путина, а прежде всего — для себя любимого, утверждает политолог Виктор Небоженко. Ему нужен прецедент явного перекроя границ, чтобы затем самому сделать то же в другой части света.
"АМЕРИКАНСКИЙ" КРЫМ.
США заявили, что готовы признать российский контроль над Крымом. Тогда почему США не готовы признать Кенигсберг исторической частью Германии, Курилы — островами Японии, а Тайвань — частью континентального Китая? Америка "приглашает" сильные или агрессивные государства начать эпоху передела мира, захват соседних стран. А Трамп будет их всех мирить и отбирать вкусные куски у страны-жертвы агрессии.
Все дело в том, что Трампу нужен свежий прецедент, когда на глазах всего мира, открыто одно сильное государство отбирает у слабого государства часть страны и изменяет международно признанные границу в свою пользу (феномен путинской России). Это разрушает весь мировой порядок за последние 70 лет, но позволяет президенту Трампу успешно пройти в хаосе мира свой президентский срок.
Тогда, после Крыма, в фантазиях Трапа возможно изменение границы с Канадой или Мексикой. А зона Панамского канала или Гренландия может повторить путь Пуэрто-Рико и стать "свободно присоединившемся" к США.
Правда, эта империалистическая, "крымская" стратегия президента Трампа открывает дорогу и для Китая в освоении Дальнего Востока РФ или Венесуэлы против Гайаны.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно