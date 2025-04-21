Крымская игра Путина: чего надеется добиться Россия по вопросу украинских территорий

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Крым наш 2.0. Почему так активно начали говорить о признании Крыма российским.

Последние несколько дней различные СМИ и разного уровня политики и эксперты очень много говорят о возможности признания Крыма российским. Что за этим стоит?

Все, что можно понять о мирных предложениях от США, де-факто, сводится к плану Келлога (разграничение по линии фронта, не вступление в НАТО), а в обмен на это с россиян частично снимаются какие-то санкции. Главным вопросом, в который уперлись переговоры, является вопрос статуса оккупированных территорий. Отсюда и фразы Виткофа о возможности признания Крыма. Парижская встреча была нужна, ведь без европейцев невозможно снятие санкций в принципе. Кроме того, без европейцев США даже теоретически не может пойти на единоличное признание аннексированных территорий. Все, что сейчас происходит, во многом сводится к поиску формулы квазипризнания этих территорий (например, Украина отказывается от военного пути возвращения этих территорий). Пока выглядит очень сомнительно, что Путина это удовлетворит. Но он явно попытается еще немного потянуть время. Здесь стоит отдельно обратить внимание на переговоры ЕС-США или шире — о треугольнике ЕС-США-Украина. Пока европейцам странно было бы идти на уступки, не увязав их с решением своих вопросов (пошлины, сохранение зонтика безопасности НАТО и решение украинского вопроса). Поэтому представить себе, что ЕС может сейчас дать слабину, малореалистично. На этом фоне интересно смотреть за движениями российских властей, которые демонстрируют якобы готовность к возвращению иностранных компаний на свои рынки, и Путин даже поручил правительству разработать правила такого возвращения. Здесь, похоже, расчет россиян заключается в том, что они готовы демонстрировать, что даже в случае провала переговоров Россия открыта для западных инвесторов (прежде всего американских). И здесь, очевидно, игра россиян заключается в том, чтобы оставить место для возобновления экономического сотрудничества с США, даже во время летнего контрнаступления.

Но мы должны понимать: игра Путина — это игра на разделение украинского вопроса и всех остальных в отношениях с США.

Повторю то, что говорил ранее. Вероятность результативного свершения этого раунда переговоров есть, но она малореалистична. Осталось ждать недолго.

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