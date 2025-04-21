Крымская игра Путина: чего надеется добиться Россия по вопросу украинских территорий
Последние несколько дней различные СМИ и разного уровня политики и эксперты очень много говорят о возможности признания Крыма российским. Журналист Вадим Денисенко анализирует этот тренд — и в целом поведение Путина по вопросу украинских территорий
Крым наш 2.0. Почему так активно начали говорить о признании Крыма российским.
Последние несколько дней различные СМИ и разного уровня политики и эксперты очень много говорят о возможности признания Крыма российским. Что за этим стоит?
- Все, что можно понять о мирных предложениях от США, де-факто, сводится к плану Келлога (разграничение по линии фронта, не вступление в НАТО), а в обмен на это с россиян частично снимаются какие-то санкции. Главным вопросом, в который уперлись переговоры, является вопрос статуса оккупированных территорий. Отсюда и фразы Виткофа о возможности признания Крыма.
- Парижская встреча была нужна, ведь без европейцев невозможно снятие санкций в принципе. Кроме того, без европейцев США даже теоретически не может пойти на единоличное признание аннексированных территорий.
- Все, что сейчас происходит, во многом сводится к поиску формулы квазипризнания этих территорий (например, Украина отказывается от военного пути возвращения этих территорий). Пока выглядит очень сомнительно, что Путина это удовлетворит. Но он явно попытается еще немного потянуть время.
- Здесь стоит отдельно обратить внимание на переговоры ЕС-США или шире — о треугольнике ЕС-США-Украина. Пока европейцам странно было бы идти на уступки, не увязав их с решением своих вопросов (пошлины, сохранение зонтика безопасности НАТО и решение украинского вопроса). Поэтому представить себе, что ЕС может сейчас дать слабину, малореалистично.
- На этом фоне интересно смотреть за движениями российских властей, которые демонстрируют якобы готовность к возвращению иностранных компаний на свои рынки, и Путин даже поручил правительству разработать правила такого возвращения. Здесь, похоже, расчет россиян заключается в том, что они готовы демонстрировать, что даже в случае провала переговоров Россия открыта для западных инвесторов (прежде всего американских). И здесь, очевидно, игра россиян заключается в том, чтобы оставить место для возобновления экономического сотрудничества с США, даже во время летнего контрнаступления.
Но мы должны понимать: игра Путина — это игра на разделение украинского вопроса и всех остальных в отношениях с США.
Повторю то, что говорил ранее. Вероятность результативного свершения этого раунда переговоров есть, но она малореалистична. Осталось ждать недолго.
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