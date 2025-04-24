Летать, а не бегать. Что не так с "контрактами 18-24" и как изменить их к лучшему

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Увидел заголовок новости: расширен перечень должностей, на которые можно заключить контракт "18-24". С надеждой открыл сообщение — и надежда сразу же исчезла. К стрелкам и гранатометчикам добавили наводчиков и пулеметчиков.

Это не сработает. Статистика говорит, что так считаю не только я, но и сами потенциальные бойцы: количество заключенных контрактов пока не достигло и 500. Оно и неудивительно, ведь все предложенные должности — мягко говоря, очень рискованные. То есть, будем откровенны: своим миллионом гривен молодой боец может не успеть воспользоваться.

Проблема в том, что даже если бы каким-то чудом контрактов было заключено больше, это не решило бы задачу сдерживания российских войск, которое сегодня нам там необходимо. Потому что ни одна из специальностей в перечне для этого в краткосрочной перспективе не подходит.

Объясню, почему. Недавно в российском информпространстве прошло видео: дрон атакует Часов Яр, а оператор управляет им с небоскреба в деловом квартале Москва Сити. Даже если это фейк, он отражает тренд: война становится дистанционной.

Сегодня расчет БПЛА — один из самых больших страхов врага. Соответственно, и одна из приоритетных целей. В случае ее обнаружения противник мгновенно наносит удары всеми возможными и невозможными средствами. Потратить на такую цель несколько КАБов — обычная практика.

Поэтому, по моему глубокому убеждению, контракт "18-24" надо дополнить четырьмя направлениями: БПЛА, РЭБ, РЭБ, РЭР, артиллерия. А также убрать возрастной ценз — если, конечно, в такие контракты заложен военный смысл, а не политический. Потому что для моего батальона подойдут бойцы всех возрастов. И даже ограниченно годные — такие люди у нас тоже есть.

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Если все же оставаться в рамках "18-24", приведу три примера бойцов моего батальона. Они давно и успешно воюют, не дожидаясь миллионных контрактов.

Илона, позывной "Лирика", 22 года, лейтенант. Выпускница военной академии. Начальник группы подготовки. У меня ушло полгода на то, чтобы убедить высшее руководство в ее перспективности на этой должности. И сейчас я очень доволен ее уровнем и ее молодой хваткой. Она — полноценная автономная боевая единица. Часто выезжает на передовую.

Артем, позывной "Калина". В свои 24 года — майор! Заместитель командира батальона. Отвечает прежде всего за боевую подготовку личного состава. У него — куча энергии! Вместе с "Лирикой" они готовы за 30 дней обучить любого новобранца и поставить его в боевой расчет.

Иван, позывной "Каспер", 23 года. Был оператором БПЛА во взводе ночных тяжелых бомберов, сейчас — командир отделения. Молодой, эффективный, бесстрашный. Когда он управляет дроном, мне кажется, что его пальцы могут сгибаться во все стороны, как щупальца осьминога! Один из самых эффективных пилотов, очень сильно ломает логистику п...ров.

Мне хотелось бы, чтобы такая молодежь поощрялась государством. К сожалению, пока единственное поощрение — это 2 месяца за 2 года. Именно столько "Каспер" был в отпусках.

Дополнение перечня специальностей также позволит сэкономить государственные деньги. Простая математика. Мой батальон численностью 350 военнослужащих способен держать линию фронта в 20 км. Соответственно, всю линию боевого соприкосновения протяженностью 1500 км закроют 75 таких батальонов, то есть 26 тысяч человек.

Для сдерживания наступления противника пехотными подразделениями нужно на порядок больше пехотинцев. Я оцениваю это количество минимум в 200 тысяч военных. Как говорится, почувствуйте разницу.

Еще момент. Контракт на оператора БПЛА может заинтересовать молодежь не только денежным вознаграждением, но и перспективой. Молодежь думает о будущем. А будущее — за беспилотниками, причем не только в военной сфере.

И последнее. В гражданской жизни можно отрицать прогресс. Писать бумажные письма в эпоху интернета. Или жечь керосиновые лампы вместо электрического освещения. Но на войне такая отсталость смертельно опасна — и история знает примеры.

В 1838 году на территории современной Южно-Африканской Республики состоялась Битва на Кровавой реке между бурами (европейскими колонистами) и зулусами (местным коренным народом). Зулусы тогда проиграли, потеряв 3 тысячи бойцов убитыми и ранеными. При этом ни один бур не погиб! Причина банальна: африканцы воевали копьями, а европейцы — огнестрельным оружием.

Я очень надеюсь, что в будущих учебниках истории мы не прочитаем об украинцах "с копьями". И знаю, как это предотвратить. Все, что мне надо — четыре дополнительных строчки в перечне должностей.

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