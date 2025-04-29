100 дней Дональда Трампа: как президент США атакует систему, страну и природу

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Заканчивается апрель, а вместе с ним и первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа. Мы, наблюдающие со стороны, можем сделать анализ того, как идут дела у него и у страны.

Эти наши анализы, несомненно, могут заполнить несколько книг. Трамп был очень занят, следуя "Проекту 2025" и совету Стива Бэннона "наводнить зону" таким количеством инициатив, что у болтливых набобов негативизма не было возможности проанализировать одно сомнительное действие, прежде чем Трамп совершит еще несколько.

За три месяца Трамп сделал больше, чем любой президент на его памяти, чтобы развалить правительство, лишить работы государственных служащих, назначить некомпетентных людей на высшие государственные должности, вызвать экономические потрясения, поставить под угрозу американские союзы и подорвать доверие остального мира к США. Хотя он делает вид, что освобождает американцев от вмешательства правительства в их жизнь, на самом деле он использует реальные или надуманные полномочия президента для изменения поведения людей и институтов далеко за пределами своей администрации. Это стратегия, разработанная для того, чтобы загнать в угол своих критиков и заставить общественные институты и правительства подчиниться жестким идеологиям ультраправых.

В какой-то момент Конгресс и суды могут найти в себе мужество обуздать эксцессы Трампа. Пока же Трамп продвигает одну особенно разрушительную стратегию, ущерб от которой будет долговременным, если не постоянным.

Трамп зациклился на энергетическом балансе прошлого века, состоящем из нефти, угля и природного газа. Лидеры других стран согласны с тем, что мы должны перейти на энергоресурсы, которые не вызывают легочных заболеваний и изменения климата. Они доступны, чисты, неисчерпаемы, исконны и недороги. Но за последние три месяца Трамп перекосил рынки в пользу грязной энергии, подавил переход на чистую энергию и свернул государственные программы, которые помогают людям справиться с ущербом, наносимым им ископаемым топливом.

Трамп оправдывает эти иррациональные действия, делая вид, что изменение климата — это мистификация, а ископаемое топливо может быть чистым. Ни то, ни другое не соответствует действительности.

Изменение климата уничтожает целые общины из-за наводнений, лесных пожаров, повышения уровня моря и торнадо, порождаемых сильными грозами. В 2023 году от экстремальных погодных условий погибло почти 880 американцев, что на 20% больше, чем в 2019 году. Поскольку климатическая стабильность ухудшается и ни одно место в США не защищено от ее последствий, материальный ущерб и число погибших будут продолжать расти.

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Тем временем экстремальные погодные условия делают страхование жилья недоступным, подрывают стоимость недвижимости, повышают потребительские цены, увеличивают нагрузку на государственные бюджеты и разрушают экосистемные услуги, от которых мы зависим.

Что же делает Трамп в связи со всем этим? Он ликвидирует программы по борьбе с глобальным потеплением, созданные прошлыми президентами, отменяет ограничения на выбросы в атмосферу и конфискует средства и программы, предназначенные для внедрения экологически чистой энергии.

Вместо того чтобы признать реальную чрезвычайную ситуацию с климатом, Трамп вскоре после вступления в должность объявил несуществующую чрезвычайную ситуацию в энергетике, чтобы "развязать руки" ископаемому топливу и добиться "энергетического доминирования", хотя США уже лидируют в мире по добыче нефти и газа. Уголь — самое грязное ископаемое топливо. Его вклад в энергобаланс Америки сократился, поскольку коммунальные службы перешли на более чистый природный газ и возобновляемые источники энергии. Однако Трамп издал указ о "возрождении прекрасной угольной промышленности Америки".

Почему эти действия грозят необратимым ущербом? Основной причиной изменения климата является углекислый газ, выделяющийся при сжигании ископаемого топлива. Углекислый газ, попавший в атмосферу сегодня, останется там на сотни и даже тысячи лет.

Есть надежда, что когда-нибудь в мире появятся масштабируемые и доступные технофиксаторы для удаления этого газа, но сегодня они недоступны. Другие предлагают экзотические геоинженерные решения, но они влекут за собой неизвестные и непредвиденные последствия. Технологии солнечной, ветровой, геотермальной и гидроэнергетики доступны уже сейчас. Их энергия бесплатна и чиста. Нам не нужно бурить, копать, взрывать, проводить гидроразрыв пласта или тратить пресную воду, чтобы добраться до них.

Трамп намерен исключить эти возможности, чтобы нефтяные, газовые и угольные компании могли бесконечно получать прибыль от страданий, которые они причиняют катастрофической погодой и канцерогенным воздухом. Это энергетическая политика, основанная на жадности и непростительном пренебрежении к здоровью и безопасности людей, которым президенты избраны служить.

Трамп создал условия для того, чтобы семьи стали более больными, бедными и менее безопасными, уничтожив при этом программы общественного здравоохранения и реагирования на стихийные бедствия, которые могли бы им помочь. Добавьте это к списку его достижений за первые 100 дней.

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