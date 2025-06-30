Как выжить под завалами: советы от боевого медика

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23 июня вражеская ракета попала в жилой дом в Киеве, фактически прошила его до подвала. 9 человек погибли, 25 пострадали. Уже через день, 24 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городам Днепр и Самар. Повреждены дома, школы, детсады, медицинские учреждения и поезд Одесса-Запорожье, который направлялся в Днепр. Погибли 22 человека, пострадали более 300.

Оказаться под завалами — это экстремальная ситуация и важно не допустить паники и правильно действовать. Даже если вы травмированы или дезориентированы, спокойствие и четкий алгоритм действий могут стать ключом к выживанию.

Сохраняйте спокойствие и стабилизируйте дыхание

Самый большой враг в подобных ситуациях — паника. Вы тратите больше кислорода, повышается сердцебиение, а страх не позволяет сосредоточиться. В первую очередь правильно дышите — медленный вдох через нос, короткая задержка — медленный выдох через рот. Повторяйте до стабилизации состояния.

Оцените свое состояние

Посмотрите внимательно на свое тело, если есть кровотечение — попробуйте его остановить: нажмите ладонью или тканью на рану;

Если рука или нога плотно зажата обломками и не двигается — не пытайтесь ее вытащить. Если же обломки можно убрать без причинения дополнительного смещения — уберите;

Если есть признаки критического кровотечения из конечности, которая не полностью зажата, наложите турникет выше раны. Желательно при себе иметь хотя бы 2 качественных.

Двигайтесь минимально

Любое лишнее движение может сместить обломки, нанести дополнительные травмы или привести к обвалу полости, где вы находитесь. Если вы не ранены, осторожно проверьте, есть ли у вас пространство для движения. Если да — займите удобную позу (например, лежа на боку, чтобы мышцы были в минимальном напряжении). Если завал неплотный, старайтесь продвигаться к выходу. Категорически нельзя разбирать обломки изнутри.

Предупредите синдром длительного зажатия

Если руку или ногу зажало так, что высвободить без посторонней помощи невозможно — не спешите освобождать себя. Это может привести к развитию crash-синдрома — опасного состояния, когда после высвобождения конечности в кровь попадают токсины. Они могут привести к остановке сердца. Причиной такой реакции является длительное сжатие, которое провоцирует отмирание тканей в пораженной части. Если есть возможность, до момента освобождения наложите турникет на конечность выше места сдавливания. Ожидайте квалифицированную помощь от спасателей.

Берегите кислород

Дышите медленно и экономно. Не кричите без надобности — это истощает и напрасно тратит необходимый воздух. Но помните о минутах тишины, когда спасатели прекращают работу техники. Если все стихло или выкрикивают имена людей — кричите громко и подавайте сигналы:

стучите по трубам, камням, металлическим конструкциям;

используйте телефон, если вы в сети или включите любой звук с помощью него;

подавайте знаки фонариком или мерцающим экраном;

свистите с помощью свистка.

Избегайте переохлаждения

Под бетонными обломками замерзнуть можно даже летом. Имейте рядом термоодеяло или ищите способы утепления, по крайней мере старайтесь подложить под себя одежду.

Не теряйте надежду

Самый большой враг в завале — это время и потеря веры. Сосредоточьтесь на дыхании, вспоминайте слова поддержки, думайте о близких, которые ждут вас. Опыт спасательных операций в Турции, Сирии, Японии и Украине показывает: даже через 3-7 суток из-под завалов удавалось вытащить живых людей. Пока вы живы — у вас есть шанс.

Когда прибыли спасатели — не двигайтесь резко

Дождитесь четких инструкций. Специалисты могут зафиксировать вашу шею или конечности, наложить турникет или подать кислород. Слушайте их указания — они действуют, чтобы минимизировать последствия повреждений.

Будьте готовы к любой ситуации

В реалиях сегодняшнего дня важно пройти курсы домедицинской помощи, чтобы понимать как действовать в чрезвычайных ситуациях и как пользоваться турникетом. Держите рядом с собой минимальный набор: аптечку (бинт, турникет, ножницы, водостойкий маркер), термоодеяло, фонарик, воду и свисток (вешайте на шею).

Надеемся, что эта теория никогда не понадобилась вам на практике.