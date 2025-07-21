Как защититься от взрывной волны: топ советов от бывшего боевого медика

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2 июля на Житомирщине в селе Березина прогремели взрывы. Два человека погибли, более 80 пострадали. Разрушено более 25 частных домов, еще 100 повреждены. Местный житель Олег в интервью одному из телеканалов рассказал, что когда услышал первый взрыв, вышел посмотреть, что случилось. Только взялся за ручку двери, как его следующей взрывной волной через окно выбросило на улицу. Мужчине повезло, он вместе с детьми остался невредимым. На руках и ногах остались царапины.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы Вячеслава Мельника, у практически всех пациентов, попавших в больницу, сотрясение мозга и повреждения обломками, вызванные взрывной волной.

Причиной трагедии на Житомирщине стало незаконное изготовление взрывчатых веществ. Взрыв произошел на объекте, расположенном вблизи трассы, ведущей на Киев, поэтому пострадали не только дома и жители ближайшего села, но и автомобили и водители. Однако взрывную волну может спровоцировать и ракетный удар и падение шахеда. Что же делать, если вы оказались в ее эпицентре? Разберемся далее.

МВД Украины предупреждает — не пытайтесь убежать от взрывной волны, ведь она распространяется со скоростью, которая значительно выше даже авто, и может привести к трагическим последствиям. Для тех, кто оказался в зоне потенциального взрыва, советуют придерживаться следующих правил:

Укрыться за твердым укрытием или лечь на землю лицом вниз, а голову прикрыть руками.

По возможности найти углубление в земле. Так вы сможете снизить риск ранений от обломков и взрывной волны.

Стараться открыть рот и делать короткие вдохи — чтобы избежать повреждения барабанных перепонок.

В Министерстве здравоохранения объясняют, если вовремя обратиться за медицинской помощью, сотрясение мозга от взрывной волны не смертельно и человек быстро восстановится. Но без вмешательства врачей, может появиться посткомоциональный синдром — когда человек длительное время испытывает слабость, головную боль, проблемы со слухом и координацией. В этом случае следует немедленно обратиться к медикам.

Кроме этого, есть риск получить серьезные травмы и ранения: порезаться обломками или травмироваться предметами, которые разлетаются при взрыве. Нередко это осложняется критическим кровотечением, которое может привести к смерти за считанные минуты — объясняют эксперты крупнейшего украинского производителя турникетов SICH. Остановить массивное кровотечение и спасти жизнь помогут кровоостанавливающие жгуты, которые необходимо иметь в аптечке — дома, в авто, в рюкзаке или сумке. Кроме этого, должны быть бинты, бандажи, медицинские перчатки, ножницы, водостойкий маркер.

Чтобы наложить турникет правильно, следует оценить зону поражения и убрать посторонние предметы, которые могут усложнить фиксацию. После чего действовать по следующей инструкции:

Наложить турникет на поврежденную конечность на 5-8 см выше места кровотечения или максимально высоко, если невозможно определить место ранения; Хорошо затянуть турникет, потянув за край стропы и закрепить ленту вокруг конечности с помощью липучки; Закрутить вороток, пока не остановится кровотечение, и зафиксировать его; Если турникет наложен на руку — свободный конец ленты просунуть через фиксатор, обернуть вокруг воротка и вернуть назад, прочно закрепив все элементы кровоостанавливающего жгута; Убедиться, что турникет зафиксирован плотно, а кровотечение остановлено; Обозначить время наложения в соответствующем месте на турникете. Это можно сделать водостойким маркером или, в случае украинских турникетов SICH, любым острым предметом благодаря специальной поверхности. Это поможет медикам оценить как долго наложенное средство и понять дальнейшие действия.

Также в Минздраве объясняют, в каких еще случаях надо оказать домедицинскую помощь:

Если человек потерял сознание, стоит сразу обеспечить проходимость дыхательных путей — для этого осторожно приподнимите ему нижнюю челюсть. Старайтесь ограничить движение в шейном отделе. Если у человека началась рвота, важно обеспечить свободное дыхание, чтобы пострадавший не подавился рвотными массами — просто поверните голову на бок. Если при осмотре пострадавшего во рту обнаружили посторонние предметы, стоит очистить полость рта. Это позволит открыть доступ воздуха к дыхательным путям. Если после взрывной волны человек не дышит, нужно начать базовые реанимационные мероприятия. До приезда медиков нажимайте на грудную клетку и делайте искусственную вентиляцию легких в соотношении 30:2, то есть 30 нажатий и 2 искусственных дыхания.

Риски получить травму в результате взрывной волны высоки, особенно в условиях войны. Пройдите сертифицированные курсы домедицинской помощи, чтобы в случае травм или других повреждений понимать, как помочь себе и окружающим.