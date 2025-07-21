Як захиститися від вибухової хвилі: топ порад від колишнього бойового медика

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2 липня на Житомирщині у селі Березина пролунали вибухи. Двоє людей загинуло, понад 80 постраждало. Зруйновано понад 25 приватних будинків, ще 100 пошкоджено. Місцевий житель Олег в інтерв’ю одному з телеканалів розповів, що коли почув перший вибув, вийшов подивитись, що трапилось. Щойно взявся за ручку дверей, як його наступною вибуховою хвилею через вікно викинуло на вулицю. Чоловікові пощастило, він разом з дітьми залишився неушкодженим. На руках та ногах лишились подряпини.

За словами завідувача відділення реанімації та інтенсивної терапії Житомирської обласної клінічної лікарні В’ячеслава Мельника, у практично всіх пацієнтів, які потрапили до лікарні, струс мозку та пошкодження уламками, спричинені вибуховою хвилею.

Причиною трагедії на Житомирщині стало незаконне виготовлення вибухових речовин. Вибух стався на об’єкті, розташованому поблизу траси, яка веде на Київ, тому постраждали не тільки будинки та жителі найближчого села, а й автомобілі та водії. Проте вибухову хвилю може спровокувати й ракетний удар та падіння шахеда. Що ж робити, якщо ви опинилися в її епіцентрі? Розберемося далі.

МВС України попереджає – не намагайтесь втекти від вибухової хвилі, адже вона поширюється зі швидкістю, яка значно вища навіть за авто, та може призвести до трагічних наслідків. Для тих, хто опинився в зоні потенційного вибуху, радять дотримуватися наступних правил:

● Сховатися за твердим укриттям або лягти на землю обличчям вниз, а голову прикрити руками.

● За можливості знайти заглиблення в землі. Так ви зможете знизити ризик поранень від уламків та вибухової хвилі.

● Намагатися відкрити рот і робити короткі вдихи – щоб уникнути ушкодження барабанних перетинок.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, якщо вчасно звернутися по медичну допомогу, струс мозку від вибухової хвилі не смертельний і людина швидко відновиться. Але без втручання лікарів, може з’явитись посткомоційний синдром – коли людина тривалий час відчуває слабкість, головний біль, проблеми зі слухом та координацією. У цьому випадку слід негайно звернутися до медиків.

Крім цього, є ризик отримати серйозні травми та поранення: порізатись уламками або травмуватися предметами, які розлітаються під час вибуху. Нерідко це ускладнюється критичною кровотечею, яка може призвести до смерті за лічені хвилини – пояснюють експерти найбільшого українського виробника турнікетів SICH. Зупинити масивну кровотечу та врятувати життя допоможуть кровоспинні джгути, які необхідно мати в аптечці – вдома, в авто, в рюкзаку або сумці. Крім цього, мають бути бинти, бандажі, медичні рукавиці, ножиці, водостійкий маркер.

Щоб накласти турнікет правильно, варто оцінити зону ураження та прибрати сторонні предмети, що можуть ускладнити фіксацію. Після чого діяти за наступною інструкцією:

Накласти турнікет на ушкоджену кінцівку на 5-8 см вище місця кровотечі або максимально високо, якщо неможливо визначити місце поранення; Добре затягнути турнікет, потягнувши за край стропи та закріпити стрічку навколо кінцівки за допомогою липучки; Закрутити вороток, доки не зупиниться кровотеча, та зафіксувати його; Якщо турнікет накладений на руку – вільний кінець стрічки просунути через фіксатор, обгорнути навколо воротка та повернути назад, міцно закріпивши всі елементи кровоспинного джгута; Переконатись, що турнікет зафіксовано щільно, а кровотечу зупинено; Позначити час накладання у відповідному місці на турнікеті. Це можна зробити водостійким маркером або, у випадку українських турнікетів SICH, будь-яким гострим предметом завдяки спеціальній поверхні. Це допоможе медикам оцінити як довго накладений засіб та зрозуміти подальші дії.

Також у МОЗ пояснюють, у яких ще випадках треба надати домедичну допомогу:

Якщо людина втратила свідомість, варто відразу забезпечити прохідність дихальних шляхів – для цього обережно підніміть їй нижню щелепу. Намагайтесь обмежити рух у шийному відділі. Якщо в людини почалася блювота, важливо забезпечити вільне дихання, щоб постраждалий не вдавився блювотними масами – просто поверніть голову на бік. Якщо під час огляду постраждалого у роті виявили сторонні предмети, варто очистити порожнину рота. Це дозволить відкрити доступ повітря до дихальних шляхів. Якщо після вибухової хвилі людина не дихає, потрібно розпочати базові реанімаційні заходи. До приїзду медиків натискайте на грудну клітку і робіть штучну вентиляцію легенів у співвідношенні 30:2, тобто 30 натискань та 2 штучні дихання.

Ризики отримати травмування внаслідок вибухової хвилі є високими, особливо в умовах війни. Пройдіть сертифіковані курси домедичної допомоги, щоб в разі травмувань або інших ушкоджень розуміти, як допомогти собі та оточуючим.