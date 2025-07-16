Вернулись, но останутся не все: почему украинцы возвращаются на родину — и почему снова выезжают

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Откуда возвращаются украинцы из-за границы — результаты последнего опроса.

В цифрах — примерно 100 000 человек возвращаются каждые шесть месяцев. Среди тех, кто вернулся более года назад, 93% прибыли из стран ЕС. Этот показатель снизился до 77% среди недавно вернувшихся. В то же время выросла доля возвращений из таких стран, как Канада (с 1% до 8%), Молдова (с 2% до 6%) и Болгария (с 4% до 8%).

Основными причинами возвращения из-за границы были эмоциональные и семейные мотивы, хотя трудоустройство и жилье остаются важными дополнительными факторами. 70% лиц, вернувшихся из-за границы, назвали главной причиной желание вернуться домой или воссоединиться с семьей, по сравнению с лишь 34% возвращающихся ВПЛ.

18% лиц, возвращающихся из-за границы, были заняты домашними делами, уходом за детьми или находились в отпуске по уходу. Среди тех, кто искал работу, 35% назвали ограниченное количество вакансий основным препятствием, а 20% — отсутствие гибкого графика. Среди тех, кто не искал работу, 17% назвали домашние обязанности или уход за детьми ключевой причиной.

Поедут ли обратно? Почти каждый четвертый человек (24%), недавно вернувшийся из-за границы, сообщил, что рассматривает возможность снова оставить свое нынешнее место жительства. Почти каждый пятый (18%) рассматривает возможность снова выехать за границу.

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