ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев: как долго она будет действовать

Совет Европейского союза утвердил официальное решение о продллении Директивы по временной защите для украинцев на территории ЕС.

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Согласно документа, украинцы, выехавшие в Европу, спасаясь от войны, будут под защитой до 4 марта 2027 года, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, до 4 марта 2027 года", – рассказал источник издания.

По истечении этого срока украинцам помогут либо вернуться домой, либо изменить свой статус на территории ЕС. Особенно это касается тех, кто там работает или учится.

В Еврокомиссии считают, что те, кто интегрировался в принимающие общества, выучил язык, нашел работу или получил образование, должны иметь возможность перейти к национальному или европейскому правовому статусу, лучше отражающему их новую ситуацию. Это может быть вид на жительство на основании работы, образования, научных исследований или национальный статус долгосрочного резидента.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты на территории Евросоюза имели чуть более 4,26 млн украинцев, бежавших от войны и не имеющих гражданства или резидентства ЕС. Треть из них – дети.

В июне стало известно, что Швейцарская народная партия (SVP) предложила в Национальный совет полностью отменить статус защиты S, аргументируя это тем, что большая часть украинской территории уже освобождена от боевых действий и считается стабильной.

По состоянию на май 2025 года более 69 тысяч человек в Швейцарии имели статус защиты S. С начала 2025 года было подано около 3300 новых заявлений, тогда как на родину вернулись лишь примерно 2600 человек.

В свою очередь Австрийская федеральная земля Бургенланд с 1 июля 2025 года ввела обязательное участие беженцев в общественных работах. Кто откажется, могут столкнуться с сокращением социальной помощи.

Ранее Фокус писал, сколько украинцев не вернуться из-за границы после окончания войны и почему.

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