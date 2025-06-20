Одна из европейских стран хочет отменить защиту для украинских беженцев: что известно

Швейцарская народная партия (SVP) предложила в Национальный совет полностью отменить статус защиты S, аргументируя это тем, что большая часть украинской территории уже освобождена от боевых действий и считается стабильной.

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В мае более 69 тысяч человек в Швейцарии имели статус защиты S. С начала 2025 года было подано около 3300 новых заявлений, тогда как на родину вернулись лишь примерно 2600 человек. Об этом сообщает NZZ.

Кантоны и муниципалитеты обязаны предоставлять жилье большинству людей со статусом S. Хотя занятость среди украинцев постепенно растет, около двух третей все еще не способны полностью обеспечивать себя сами. В прошлом году швейцарский парламент выступил за более жесткую политику в отношении беженцев. Обе палаты поддержали инициативу члена Совета кантонов из Санкт-Галлена Эстер Фридли, которая предлагает ограничить доступ к статусу защиты S.

По новым правилам, украинцы, не проживавшие в зонах боевых действий или на территориях, частично или полностью оккупированных Россией, не смогут получить этот статус. При этом эти изменения не распространяются на тех, кто уже имеет защиту — такое решение принял парламент.

Федеральный совет Швейцарии должен определить, какие территории Украины можно считать безопасными, а какие — нет. Несмотря на то, что в западных регионах реже происходят атаки, там время от времени случаются ракетные обстрелы. Решение по этому вопросу планируется принять до начала летних каникул правительства.

Швейцария не первая страна, которая ограничивает защиту для украинцев: например, еще в прошлом году Норвегия признала 14 украинских областей безопасными. Жители этих регионов не смогут автоматически получить временную защиту — им потребуется подавать отдельное заявление на убежище.

Но те, кто уже находится в Норвегии, получили продление защиты автоматически. После изменений новых заявлений стало меньше, но общее количество украинцев в стране почти не изменилось - их там больше, чем в Швейцарии, несмотря на меньшее количество населения.

Что касается Швейцарии, то место происхождения украинцев начали фиксировать только с июля 2022 года, поэтому данных о первых 40 тысячах беженцев нет. Среди тех, чье происхождение удалось установить, около 6400 человек приехали из регионов, которые Норвегия признала безопасными. Большинство из них — из Киевской области, которая сейчас снова подвергается активным обстрелам, поэтому считать ее безопасной сложно.

Отметим, Фокус описал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, который состоялся 10 июня. Представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". Среди прочего, он пояснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.

Напоминаем, в марте медиа The Economist проанализировало, как повлияет возможное перемирие на украинских беженцев. Между тем в июне на выборах в Польше победил кандидат, выступающий против членства Украины в ЕС.