Одна з європейських країн хоче скасувати захист для українських біженців: що відомо

Швейцарська народна партія (SVP) запропонувала Національній раді повністю скасувати статус захисту S, аргументуючи це тим, що більша частина української території вже звільнена від бойових дій і вважається стабільною.

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У травні понад 69 тисяч осіб у Швейцарії мали статус захисту S. Від початку 2025 року було подано близько 3300 нових заяв, тоді як на батьківщину повернулися лише приблизно 2600 осіб. Про це повідомляє NZZ.

Кантони та муніципалітети зобов'язані надавати житло більшості людей зі статусом S. Хоча зайнятість серед українців поступово зростає, близько двох третин все ще не здатні повністю забезпечувати себе самі. Минулого року швейцарський парламент виступив за більш жорстку політику щодо біженців. Обидві палати підтримали ініціативу члена Ради кантонів із Санкт-Галлена Естер Фрідлі, яка пропонує обмежити доступ до статусу захисту S.

За новими правилами, українці, які не проживали в зонах бойових дій або на територіях, частково або повністю окупованих Росією, не зможуть отримати цей статус. При цьому ці зміни не поширюються на тих, хто вже має захист — таке рішення ухвалив парламент.

Федеральна рада Швейцарії має визначити, які території України можна вважати безпечними, а які — ні. Попри те, що в західних регіонах рідше відбуваються атаки, там час від часу трапляються ракетні обстріли. Рішення з цього питання планується ухвалити до початку літніх канікул уряду.

Швейцарія не перша країна, яка обмежує захист для українців: наприклад, ще минулого року Норвегія визнала 14 українських областей безпечними. Жителі цих регіонів не зможуть автоматично отримати тимчасовий захист — їм потрібно буде подавати окрему заяву на притулок.

Але ті, хто вже перебуває в Норвегії, отримали продовження захисту автоматично. Після змін нових заяв стало менше, але загальна кількість українців у країні майже не змінилася — їх там більше, ніж у Швейцарії, попри меншу кількість населення.

Щодо Швейцарії, то місце походження українців почали фіксувати лише з липня 2022 року, тож даних про перші 40 тисяч біженців немає. Серед тих, чиє походження вдалося встановити, близько 6400 осіб приїхали з регіонів, які Норвегія визнала безпечними. Більшість із них — із Київської області, яка нині знову зазнає активних обстрілів, тому вважати її безпечною складно.

Зазначимо, Фокус описав про презентацію звіту ООН про вплив українських біженців на економіку Польщі, який відбувся 10 червня. Представник УВКБ ООН Рафал Костжинський під час пресконференції заявив, що поляки "втомилися" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Серед іншого, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. За словами представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою і продуктивною", при цьому поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.

Нагадуємо, у березні медіа The Economist проаналізувало, як вплине можливе перемир'я на українських біженців. Тим часом у червні на виборах у Польщі переміг кандидат, який виступає проти членства України в ЄС.