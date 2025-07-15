ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців: як довго він діятиме

Рада Європейського союзу затвердила офіційне рішення про продовження Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території ЄС.

Related video

Згідно з документом, українці, які виїхали до Європи, рятуючись від війни, будуть під захистом до 4 березня 2027 року, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року", — розповіло джерело видання.

Після закінчення цього терміну українцям допоможуть або повернутися додому, або змінити свій статус на території ЄС. Особливо це стосується тих, хто там працює або навчається.

У Єврокомісії вважають, що ті, хто інтегрувався до приймаючих суспільств, вивчив мову, знайшов роботу чи здобув освіту, мають мати змогу перейти до національного чи європейського правового статусу, який найкраще відображає їхню нову ситуацію. Це може бути посвідка на проживання на підставі роботи, освіти, наукових досліджень або національний статус довгострокового резидента.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту на території Євросоюзу мали трохи більше ніж 4,26 млн українців, які втекли від війни і не мають громадянства або резидентства ЄС. Третина з них — діти.

У червні стало відомо, що Швейцарська народна партія (SVP) запропонувала Національній раді повністю скасувати статус захисту S, аргументуючи це тим, що більша частина української території вже звільнена від бойових дій і вважається стабільною.

Станом на травень 2025 року понад 69 тисяч осіб у Швейцарії мали статус захисту S. Від початку 2025 року було подано близько 3300 нових заяв, тоді як на батьківщину повернулися лише приблизно 2600 осіб.

Своєю чергою Австрійська федеральна земля Бургенланд з 1 липня 2025 року ввела обов'язкову участь біженців у громадських роботах. Хто відмовиться, можуть зіткнутися зі скороченням соціальної допомоги.

Раніше Фокус писав, скільки українців не повернутися з-за кордону після закінчення війни і чому.

Ми також повідомляли, скільки грошей виділила Україна на повернення біженців додому.