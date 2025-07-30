Пароли, многофакторность, обновления: с чего начинается ваша персональная безопасность

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В мире, где искусственный интеллект умеет генерировать фишинговые письма лучше людей, мы почему-то до сих пор забываем о главном: в основе цифровой безопасности — обычная дисциплина.

Можно установить самый дорогой защитный софт, нанять крутую команду специалистов, но оставить открытыми "парадные двери" — устаревшее программное обеспечение, слабые пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации. И этого будет вполне достаточно, чтобы вас взломали.

Один пароль — это ловушка

Нет ничего хуже одного и того же пароля для разных сервисов. Как только один из них будет скомпрометирован — все остальные становятся открытыми. И в этом случае совершенно не важно, насколько этот пароль сложный: если он "засветился" в слитой базе, его просто проверят в других популярных сервисах. Это называется credential stuffing, и это ежедневная практика киберпреступников.

Пароли должны быть уникальными для каждого ресурса. Да, их будет много, но для этого и существуют менеджеры паролей — инструменты, которые генерируют, хранят и автоматически подставляют пароли, шифруя их локально или в облаке. Есть платные и бесплатные варианты — выберите тот, который вам подходит, но никогда не сохраняйте пароли в браузере или в заметках на телефоне.

Как часто менять пароли?

Идеальная частота смены паролей зависит от критичности сервиса:

для банковских аккаунтов, почты, работы с конфиденциальными данными — раз в 2–3 месяца;

в случае подозрения на утечку или компрометацию — меняйте немедленно;

для менее чувствительных сервисов — раз в полгода или при потере доступа к устройству.

Но главное: не меняйте пароль "на что-то подобное". Например, с "Qwerty2023!" на "Qwerty2024!" — это не новый пароль, а его симуляция, и опытные злоумышленники это учитывают.

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Многофакторная аутентификация (MFA): но правильная

Добавление второго фактора — это минимальный стандарт современной безопасности. Но он должен быть качественным. SMS уже давно не считается защищенным методом. Атаки на мобильные сети, перехват сообщений, подмена SIM-карт — все это реальные сценарии.

Вместо этого используйте:

TOTP-приложения (Google Authenticator, FreeOTP, Aegis, Raivo OTP и т.д.);

физические ключи безопасности (типа Yubikey, их можно купить в интернете);

биометрические методы, где поддерживается (с учетом риска биометрического трекинга).

MFA сегодня должна быть защищена от фишинга, то есть такой, которую нельзя просто ввести на подставной странице.

Без обновлений — все остальное не имеет смысла

Парольная гигиена важна, но без обновлений программного обеспечения — абсолютно бесполезна. Уязвимость в старом приложении или системной библиотеке дает злоумышленнику возможность обойти даже самую надежную аутентификацию.

Обновлять надо не только Windows или Android. Стоит:

обновлять все приложения, даже те, которыми не пользуетесь регулярно;

системные прошивки (firmware) — для роутеров, BIOS/UEFI, IoT-устройств;

обновления безопасности (патчи) — особенно для корпоративных систем, CRM, VPN и любого программного обеспечения, имеющего сетевой интерфейс.

Во многих системах есть отдельное понятие "патч безопасности", и именно они первыми должны быть установлены. В идеале — автоматически, а в случае невозможности автоматического обновления — запланированное регулярное ручное обновление. Один день задержки иногда может стоить компании миллионы.

Безопасность — это не технология. Это привычка

Большинство современных инцидентов происходит не из-за новых технологий атак, а из-за старых привычек пользователей: те же пароли, отключенные обновления, доверчивость, игнорирование базовых настроек защиты.

Наиболее защищенные системы — это не те, где внедрили новейший защитный продукт, а те, где каждый участник — от IТ-отдела до бухгалтера — придерживается цифровой гигиены. Это культура и дисциплина, а также это — ваша персональная ответственность.

Гигиена цифровой безопасности — не сложная, не дорогая, не исключительная. Она лишь требует внимания и регулярности. И чем раньше мы это осознаем, тем меньше будет новостей с заголовками "слив данных миллионов пользователей".

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