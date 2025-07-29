Не только "Аэрофлот": хакеры обрушили в РФ сеть аптек и заполучили данные тысяч россиян

В Москве и регионах остановили работу аптеки холдинга "Неофарм". Ему принадлежит более, чем 1000 точек в 80 городах в центральной России.

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Сообщается, что на данный момент недоступны бронирование лекарств, а также "просмотр данных по программе лояльности". Аптеки закрыты по всей Москве, так как не работают кассы и системы учета, а работников отправили в отгул, пишет российское издание The Moscow Times.

Хакеры атаковали аптеки крупнейшего холдинга России

"Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время", — заверили в компании и сообщили, что сбой рассчитывают устранить за один-два дня, объяснив сбой "регламентными работами". Аптеки "Неофармы" и "Столички" расположены в российских городах Центрального и Северо-западного федеральных округов, большинство — в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Туле, Костроме и Владимире.

Также сообщается, но не афишируется, что хакеры из Silent Crow, те самые, что взяли на себя ответственность за взлом "Аэрофлота", заявили о взломе ЕМИАС и краже 17 ТБ медицинских данных москвичей.

ЕМИАС — это "Единая медицинская информационно-аналитическая система". Хакеры заявили, что в результате успешной операции получили полный доступ к сети обслуживающей жителей Москвы и Московской области. А также получили административный контроль над всей инфраструктурой одного из самых крупнейших "операторов персональных данных", включая домен контроллер, гипервизоры, базы данных.

В этот массив вошли личные данные пациентов, включая ФИО, даты рождения, номера полисов, адреса прописки, а также контактная информация — телефоны, почты и другая идентифицирующая информация.

"Кроме того, нами получены амбулаторные карты, история обращений, диагнозы, результаты анализов, назначения, схемы лечения и выписки", - сообщили хакеры.

Официальных комментариев или опровержений этой информации российские власти не публиковали, как и не комментировали взлом аптек.

Между тем, "Аэрофлот" отменил более 20 рейсов на вылет из "Шереметьево" и свыше 30 – на прилет, запланированных на 29 июля. Отмены коснулись рейсов из Самары, Грозного, Минска, Казани, Мурманска, Уфы, Сургута; а также следующих из столицы в Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Ереван, Сочи, Пермь, Самару, Санкт-Петербург и другие города.

Напомним, Фокус рассказывал о масштабном взломе российской авиакомпании "Аэрофлот" и о хаосе, который воцарился в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково".