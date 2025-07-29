Не тільки "Аерофлот": хакери обрушили в РФ мережу аптек й отримали дані тисяч росіян

У Москві та регіонах зупинили роботу аптеки холдингу "Неофарм". Йому належить понад 1000 точок у 80 містах у центральній Росії.

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Повідомляють, що наразі недоступні бронювання ліків, а також "перегляд даних за програмою лояльності". Аптеки закриті по всій Москві, оскільки не працюють каси і системи обліку, а працівників відправили у відгул, пише російське видання The Moscow Times.

Хакери атакували аптеки найбільшого холдингу Росії

"Приносимо вибачення за доставлені незручності, недоступні функції будуть відновлені найближчим часом", — запевнили в компанії і повідомили, що збій розраховують усунути за один-два дні, пояснивши збій "регламентними роботами". Аптеки "Неофарма" і "Столички" розташовані в російських містах Центрального і Північно-західного федеральних округів, більшість — у Москві та Підмосков'ї, а також у Санкт-Петербурзі, Ленобласті, Тулі, Костромі та Володимирі.

Також повідомляється, але не афішується, що хакери з Silent Crow, ті самі, що взяли на себе відповідальність за злом "Аерофлоту", заявили про злом ЄМІАС і крадіжку 17 ТБ медичних даних москвичів.

ЄМІАС — це "Єдина медична інформаційно-аналітична система". Хакери заявили, що внаслідок успішної операції отримали повний доступ до мережі, яка обслуговує мешканців Москви і Московської області. А також отримали адміністративний контроль над усією інфраструктурою одного з найбільших "операторів персональних даних", включно з доменом контролером, гіпервізорами, базами даних.

До цього масиву увійшли особисті дані пацієнтів, включно з ПІБ, датами народження, номерами полісів, адресами прописки, а також контактна інформація — телефони, пошти та інша ідентифікаційна інформація.

"Крім того, нами отримано амбулаторні карти, історію звернень, діагнози, результати аналізів, призначення, схеми лікування та виписки", — повідомили хакери.

Офіційних коментарів або спростувань цієї інформації російська влада не публікувала, як і не коментувала злом аптек.

Тим часом "Аерофлот" скасував понад 20 рейсів на виліт із "Шереметьєво" і понад 30 — на приліт, запланованих на 29 липня. Скасування торкнулися рейсів із Самари, Грозного, Мінська, Казані, Мурманська, Уфи, Сургута, а також рейсів, що прямують зі столиці до Челябінська, Новосибірська, Єкатеринбурга, Єревана, Сочі, Пермі, Самари, Санкт-Петербурга й інших міст.

Нагадаємо, Фокус розповідав про масштабний злом російської авіакомпанії "Аерофлот" і про хаос, який запанував в аеропортах "Шереметьєво" і "Пулково".