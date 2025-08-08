Карточный домик Путина: почему российская экономика может обвалиться при одном неловком движении

Экономика России функционирует по противоестественным законам, которые выстроены по прихоти Путина. Но эта алхимия, уверяет финансовый консультант Александр Коляндр в колонке для The Spectator, не может продолжаться вечно — достаточно одного неправильного движения, и все обрушится.

Бухгалтеры Кремля столкнулись с проблемой: государственный бюджет России, некогда двигатель впечатляющего роста, теперь мигает красным светом. Математика безжалостна. Дефицит бюджета России в июне вырос до 3,7 трлн рублей (примерно 34 млрд фунтов стерлингов), опасно приблизившись к установленному на этот год законодательному пределу. В процентах от ВВП дефицит угрожает превысить потолок в 1,7%, что заставляет спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с энтузиазмом викторианской гувернантки проповедовать "строгую экономию".

Причина финансового кризиса в Москве кроется в чрезмерном оптимизме. В сентябре прошлого года чиновники с уверенностью прогнозировали дефицит в 2025 году на уровне всего 0,5% ВВП, рассчитывая на цену нефти марки Brent в 66 долларов за баррель, устойчивый рост в 2,6% и удобный слабый курс рубля в 100 за доллар. Вместо этого они стали свидетелями быстрого краха своих прогнозов.

В первом полугодии доходы от продажи нефти и газа, которые составляют более четверти доходов российского государства, сократились на 17% по сравнению с прошлым годом и на 25% ниже прогнозов. Консенсус-прогноз рынка по цене нефти марки Brent на следующий год колеблется между 55 и 65 долларами за баррель, что ниже прогнозов правительства. Между тем неожиданно сильный рубль означает меньше рублей за экспортированный баррель, что создает своеобразную проблему слишком успешной валюты.

Общая экономическая ситуация выглядит не менее мрачно. Рост экономики резко упал с приличных 4,3% в 2024 году до 1,4% в первом квартале этого года, и Центральный банк теперь прогнозирует рост ниже 1,5% на 2025 год. Снижение темпов роста приводит к сокращению поступлений от НДС и подоходного налога, создавая порочный круг, от которого даже Гордон Браун бы вздрогнул. Снижение темпов роста также означает снижение ВВП, а с учетом ежемесячного роста номинального бюджетного дефицита, есть все шансы, что установленный законом порог в 1,7% для соотношения дефицита к ВВП в этом году будет превышен.

Бухгалтеры Путина стоят перед сложной проблемой. Президент пообещал не повышать налоги, исключил значительную девальвацию валюты (которая привела бы к росту инфляции и увеличению государственных расходов) и закрепил расходы на оборону, безопасность и социальную сферу. Остается игра в фискальную "Дженгу" (настольная игра, в которой высота сооружения увеличивается за счет вынимаемых блоков из нижней части — Ф.), где удаление не той детали приводит к обрушению всей конструкции.

Только на оборонные расходы приходится примерно 172 миллиарда долларов — 7,7% ВВП — и перспективы их значительного сокращения практически отсутствуют. Запасы советского оружия, которые изначально поддерживали кампанию в Украине, опасно истощаются, что вынуждает проводить дорогостоящее перевооружение. Кремль убедил себя, что военное производство должно оставаться основной движущей силой экономики — стратегия, достойная аплодисментов сталинских плановиков, но губительная для государственных финансов.

Имея ограниченные возможности, правительство переложит финансовое бремя на бизнес и граждан с тонкостью московского гаишника. Компании столкнутся с перспективой потери субсидий и одновременно будут вынуждены нести дополнительные расходы на безопасность и социальные программы, что вряд ли поспособствует инвестициям или инновациям. Граждане же могут ожидать повышения пошлин на регистрацию автомобилей, увеличения акцизов на мелкие удовольствия жизни и повышения штрафов. Это жесткая экономия по-русски: жестокая, но представленная как патриотический долг.

Фискальные маневры режима свидетельствуют о более глубокой уязвимости.

В 2022 году, когда санкции впервые дали о себе знать, российские предприятия и граждане выстроились в очередь за государственной помощью, получив щедрую поддержку в обмен на воинственный энтузиазм. Сейчас казна государства опустела, но энтузиазм должен оставаться неизменным — ведь в путинской России инакомыслие гораздо опаснее банкротства.

Две внешние угрозы нависают над этим хрупким балансом. Если президент Дональд Трамп выполнит свои угрозы ограничить торговлю российской нефтью, или если Брюссель ужесточит технологические санкции, финансовые маневры Москвы могут полностью рухнуть. До сих пор Кремлю удавалось финансировать войну, не вызывая массовых протестов, но поле для маневра сокращается.

Великая авантюра Путина — что Россия сможет пережить решимость Запада, сохранив при этом внутреннюю стабильность — все больше зависит от экономической алхимии. Превращение нефтяного государства в военную экономику должно было продемонстрировать устойчивость России. Вместо этого оно может доказать, что даже автократы не могут бесконечно противоречить законам арифметики.

