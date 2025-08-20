Related video

Я давно не писал об экономике на болотах, но сейчас появилось очень много бравурных постов, что она летит в пропасть. После чрезмерного оптимизма в 2022 году я, начиная с 2023-го, занял более осторожную позицию...

Итак, последнюю неделю мы обсуждаем резкое увеличение дефицита бюджета оркостана. К сожалению, это вызвало большую волну оптимизма в украинских кругах. Несмотря на то, что новости сами по себе замечательные, я бы просил вас придерживаться позиции "сдержанного оптимизма". Почему? Здесь немного деталей.

Среди экономистов есть несколько групп, которые отслеживают различные параметры экономики оркостана и направляют свои действия так, чтобы влиять именно на них. Я принадлежу ко второй по численности и влиянию группе, которая таргетирует CPI (индекс потребительских цен — Ф.). Почему? Есть несколько аргументов:

главный в том, что он напрямую влияет на "скот". Каждое "животное", которое живет на болотах, ежедневно ходит в магазин и видит, что денег на еду надо все больше. Кто бы что ни говорил, но даже на такое рабское население это действует;

оркостан закрыл большинство макроэкономических данных, но цены на товары повседневного потребления можно мониторить из открытых источников. Поэтому можно оперировать неискаженными данными в реальном времени. Более того, программы лояльности — одна из наименее защищенных частей рынка ритейла: там постоянные утечки, взломы и даже (как ни странно) некоторые публикации. Это дает возможность не только отслеживать цены, но и анализировать структуру потребления. А это не менее важно;

CPI — это показатель, который люди видят собственными глазами, а не читают в газетах. Это фактически "индекс холодильника". Мы знаем, что один из признаков суверенитета — это валюта. А деньги выполняют несколько функций, и две главные — средство расчета и средство накопления. Обе функции начинают работать плохо при определенных пороговых значениях CPI. В нашем сообществе этот параметр колеблется от 30 до 50% в годовом измерении, то есть от 0,35 до 0,5% в неделю. Лично я считаю, что "слом" произойдет на уровне 0,42–0,45% еженедельно в течение 12–15 недель. Когда это произойдет, доверия к рублю уже не будет. А это будет означать, например, что какие бы бонусы не давали среднему орку за вступление в армию, его "орчиха" поймет: сохранить эти деньги она не сможет. Лучше иметь орка, который способен ежедневно приносить еду, чем раз получить много денег, которые быстро обесценятся. Логика условна, но она есть;

компенсировать высокий CPI можно только высокой учетной ставкой, чтобы деньги дешевели медленнее, чем растут депозиты. Но высокая ставка душит экономику, уменьшает предложение на рынке и тем самым снова повышает цены. Это новый виток CPI. Отдельно стоит отметить: есть прямая зависимость между учетной ставкой и задержками зарплат. Если предприятие придержит деньги на месяц на депозите, руководство заработает на процентах, а работники потеряют сумму, эквивалентную инфляции.

Так что для меня (и не только для меня) CPI — очень удачный показатель. Но как он связан с дефицитом бюджета?

Важно

Россия "съела" свои доходы: почему катастрофа федерального бюджета РФ неизбежна

Здесь сложнее. Дефицит бюджета — вещь очень важная, и с этим надо что-то делать. Есть несколько основных способов:

самый простой — напечатать деньги. Но, несмотря на большой дефицит, мы не видим резкого роста денежных агрегатов М. То есть деньги не печатают. Потому что это прямой удар по CPI;

поднять курс рубля. Тогда экспорт будет давать больше рублевых поступлений. Но чтобы компенсировать такую дыру в бюджете при стагнирующем экспорте, курс надо сильно разогнать. А экономическая наука говорит: каждые +10% к курсу рубля — это примерно +2% к инфляции (CPI). То есть, чтобы закрыть дыру, надо поднять курс на 20–25%, с вполне понятными последствиями. Плюс это сразу бьет по стоимости импорта. А он, какой бы ни был, существует. Это еще один прямой удар по CPI;

сокращение расходов бюджета. Война — "святое", поэтому резать можно только социальные расходы. Это прямо не повлияет на CPI, но снизит рейтинг Кабаева и сразу ударит по объемам и структуре потребления.

Влияние на CPI будет с лагом.

То есть, чтобы увидеть эффект дефицита бюджета на CPI, надо дождаться, какие инструменты применит экономический блок болот. А мы это увидим, потому что ключевые индикаторы открыты и скрыть их невозможно: курс публичный, агрегаторы тоже.

Есть и факторы, влияющие на сам дефицит:

спад экономики уменьшает налоговые поступления;

основной экспорт — нефть и газ — под давлением объемов и цен (особенно с дисконтом). Европу отрезали (хотя СПГ дает норм объемы), Индия имеет проблемы, Китай давит на скидки, США и ЕС давят на "теневой" флот;

"компактный урожай" уменьшил прибыли.

Также есть факторы, бьющие по CPI напрямую: цена топлива и урожай.

Но надо учитывать: резкое увеличение дефицита может быть и методологическим — предоплаты, технические сдвиги, флуктуации, как это уже случалось.

Итак, мой вывод: экономические процессы на болотах вызывают у меня осторожный оптимизм. Они, безусловно, будут иметь последствия. Но насколько критичными они будут для экономики, социальной сферы и особенно для CPI — надо смотреть следующие 3–4 месяца.

Простите, что немного сбил вашу волну позитива.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно