Калигула, Нерон или Август: на какого римского императора похож Трамп

Related video

Если бы президент Трамп был римским императором, то кем бы он был? Профессор Мэри Бирд считает, что Элагабалом, правителем III века, который, по всей видимости, как-то утопил своих гостей в лепестках роз, высыпавшихся из подвесного потолка.

В своем новом подкасте Бирд объяснила, что ей нравится давать людям неожиданные имена в этой популярной современной салонной игре в надежде, что они уйдут и посмотрят, что это за имя. "Элагабал" — это, безусловно, неожиданное имя. Родившийся в семье сирийского происхождения, он стал императором Рима в возрасте 14 лет и, согласно не совсем достоверным сведениям, "женился" на мужчине-возничем, стал считать, что сменил пол и ухаживал за мужчиной с самым большим пенисом в истории. Это не совсем те слухи, которые мы ожидаем услышать о Дональде Трампе.

Однако сравнение Бирд очень умное. Правильно отвергая легенду о лепестках роз как более метафорическую, чем буквальную, она описала Элагабала как "трамповского" в том смысле, что он убивал добротой; как доказательство того, что императорам нельзя доверять, даже когда они кажутся щедрыми.

Часть удовольствия от этой игры заключается в том, что есть десятки претендентов. С кем еще мы могли бы сравнить Трампа? Когда он был впервые избран в 2016 году, я сказала, что с Калигулой, деспотичным императором, который ошибочно запомнился тем, что сделал свою лошадь консулом (похоже, он только угрожал это сделать). По мере того, как срок полномочий Трампа подходил к концу, он все больше напоминал мне Нерона, который, как предполагается, играл на скрипке, пока Рим горел (он этого не делал) и воображал себя актером и певцом (он это делал). Если вы видели фотографии обновленного интерьера Овального кабинета Трампа, вы согласитесь, что его вкусы явно напоминают вкусы Нерона.

Любая из этих параллелей вряд ли понравится Трампу, который, если бы знал историю, несомненно считал бы себя новым Августом. Первый император Рима устранил хаос гражданских войн и создал нарратив о начале новой золотой эры. Он был архитектором pax Romana и, не стремясь к Нобелевской премии мира, хвастался тем, что закрыл двери храма Януса (которые закрывались только в мирное время) три раза, что было беспрецедентным событием.

Сам Трамп наверняка посчитал бы себя Августом Фото: Live Science

Но я бы скорее описал Трампа 2.0 как гибрид Домициана и Каракаллы. Последний стал императором в 198 году н. э. и проводил безжалостные чистки, пытаясь контролировать раздробленное население. В отличие от Трампа, он был военным, но его попытки завоевать популярность путем повышения жалованья солдатам и предоставления римского гражданства каждому свободному человеку в империи напоминают усилия Трампа по американизации за рубежом. Он был увлеченным строителем — его банный комплекс был необыкновенным — и он любил стены, восстановив стену Адриана в качестве границы.

Домициан, правивший в конце I века, проводил свободное время, убивая мух своим стилусом (перо). Описываемый как извращенец — он называл секс "борьбой в постели" — он изгнал из Италии большинство людей, с которыми не соглашался, особенно стоических философов (Элон Маск, между прочим, выразил восхищение Марком Аврелием, автором стоической книги "Размышления"). Хотя Домициан восстановил давно утраченную традицию заживо хоронить отступниц-весталок, его по крайней мере хвалили за улучшение системы правосудия в некоторых судах.

Мы могли бы продолжать проводить сравнения до тех пор, пока Трамп будет напоминать непредсказуемого автократа. Между тем разговоры о падении американской республики под его эгидой выявляют альтернативную параллель. Во многих отношениях Америка Трампа больше похожа на Римскую республику, балансирующую на грани краха, чем на эпоху императоров. Культ личности угасает.

Если сравнение Трампа с императорами имеет какой-то смысл, то это подчеркивание опасности изоляции; Калигула, Домициан, Каракалла и Элагабал — все были убиты. Если Трамп может извлечь какой-то урок из истории Рима, то это то, что быть почитаемым как primus inter pares (первый среди равных) выгоднее всего.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно