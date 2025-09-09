Франция Макрона погружается в хаос: какие потрясения ждут ведущую европейскую страну в ближайшее время

Related video

Как и ожидалось, правительство Франсуа Байру не получило вотума доверия в Национальной ассамблее.

364 депутата проголосовали за отставку коалиционного правительства центристов спустя десять месяцев после того, как администрация Мишеля Барнье рухнула при аналогичных обстоятельствах. В тот раз 331 депутат проголосовал против премьер-министра.

Байру стал мишенью для критики с тех пор, как в июле обнародовал свои предложения по бюджету, цель которых заключалась в сокращении расходов на 44 млрд евро к 2026 году с целью уменьшения огромного государственного долга Франции. Депутаты из всех политических лагерей осудили его бюджет.

Во время бурных дебатов в парламенте Байру предупредил депутатов: "Вы можете избавиться от правительства, но вы не можете избавиться от реальности". Эта реальность — долг в размере 3,35 триллиона евро, который, по прогнозам, в этом году достигнет 116% ВВП. С 2020 года выплаты по процентам выросли с 26 миллиардов евро до 66 миллиардов евро.

"Франция не знает сбалансированного бюджета уже 51 год", — заявил Байру. Каждый год долг накапливается. Государственный долг Франции в настоящее время составляет 114 % ВВП, и в пятницу его кредитный рейтинг AA- может быть понижен, когда рейтинговое агентство Fitch пересмотрит его.

Проблема для Байру, желающего донести свою идею до людей, заключается в том, что он был вовлечен в политическую жизнь Франции на протяжении большей части этого времени. Для многих он является символом слабого, ленивого и трусливого политического класса, который неэффективно управлял Францией на протяжении полувека.

Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции "Национального собрания", приветствовала "конец агонии призрачного правительства. Правительства, которое было правительством только по названию". Она вновь призвала Эммануэля Макрона распустить парламент и провести новые выборы.

Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" (LFI), быстро отреагировал на результаты голосования, написав в Твиттере: "Байру пал... Макрон теперь находится на передовой, лицом к лицу с народом. Ему тоже пора уходить". Матильда Пано, глава LFI в парламенте, заявила, что ее партия внесет вотум недоверия Макрону.

Теперь Франция должна дождаться реакции Макрона на этот последний кризис. После объявления результатов голосования Елисейский дворец выпустил краткое заявление, в котором президент "признал" поражение Байру и сообщил, что его преемник будет назначен "в ближайшие дни".

Если Макрон будет придерживаться своего обещания не распускать парламент и не проводить новые выборы, ему необходимо найти премьер-министра, способного возглавить коалиционное правительство. Большинство французских обозревателей считают эту задачу невыполнимой, даже если он будет искать технократа за пределами политики. Именно этот путь выбрала Италия в феврале 2021 года, когда Марио Драги было предложено сформировать технократическое правительство. В конечном итоге это привело к победе Джорджи Мелони на выборах 18 месяцев спустя.

Пока Макрон взвешивает свои варианты, Франция сейчас обращает свое внимание на протестное движение "Блокируйте все", которое в среду выходит на улицы по всей стране.

Источники в спецслужбах предупреждают, что более 100 000 демонстрантов готовы начать серию "протестов, блокад и даже саботажа" по всей стране. Считается, что в демонстрациях примут участие представители крайне левых сил, и министр внутренних дел Бруно Ретайо дал указание полиции и жандармерии проявлять нулевую терпимость по отношению к насильственным протестующим и "систематически" арестовывать нарушителей.

Если в среду ситуация перерастет в массовые беспорядки, Макрон может попытаться извлечь из этого политическую выгоду, представив себя единственным человеком, способным вывести Францию из этого кризиса. "Либо я, либо хаос", — перефразируя Шарля де Голля.

Однако в случае с Макроном более уместным было бы выражение "я и хаос".

