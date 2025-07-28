"Эммануэээль!" — как Трамп и Макрон флиртуют без протоколов и рамок, — Politico

Президент Дональд Трамп во время своего первого срока удивил мировую политику, предложив многим лидерам свой личный номер мобильного телефона. Он призвал их отказаться от официальных дипломатических протоколов и просто звонить ему напрямую.

Related video

По информации Politico, такой неформальный стиль общения стал одной из главных черт Дональда Трампа, и теперь, спустя полгода после начала его второго срока, многие мировые политики регулярно звонят или присылают сообщения президенту — как для обсуждения важных вопросов, так и просто для дружеского общения.

Среди тех, кто поддерживает тесный контакт с главой США — президент Франции Эммануэль Макрон, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Как пишет издание, в этот понедельник все трое, например, должны встретятся с Трампом в Шотландии для игры в гольф.

В общем, эта неформальность разговоров иногда поражает даже помощников лидеров. К примеру, один из собеседников вспоминает, как Дональд Трамп и Эммануэль Макрон здоровались, удлиняя отдельные буквы в своих именах, что выглядело "странно забавно".

"Это было удивительно забавно — Трамп говорил "Эммануееееееее" и действительно вытягивал букву "Л", а потом Макрон говорил "Дональддидд" и вытягивал букву "Д", — рассказал помощник.

Более того, европейские чиновники подтверждают, что меньшее количество формальностей и больше личного контакта с Дональдом Трампом помогает снизить трения в переговорах. Например, после саммита НАТО в Нидерландах президент США изменил свою позицию по альянсу и согласился на дополнительную помощь Украине, если Европа профинансирует эти расходы.

Интересно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер активно пользуется WhatsApp для поддержания контакта с Дональдом Трампом, даже пытаясь улучшить отношения между главой США и президентом Украины Владимиром Зеленским после их сложной встречи в Овальном кабинете.

"Поездка в Шотландию с целью игры в гольф в понедельник — это "возможность" для премьер-министра установить личные отношения с Трампом", — сказал один советник правительства Великобритании, пожелавший остаться анонимным.

При этом инициативу в общении часто проявляет сам Трамп — он регулярно звонит своим коллегам, в частности бин Салману, Стармеру и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Неформальные встречи и звонки помогают лидерам лучше понимать друг друга и находить компромиссы, которых иногда не хватает в официальных форматах. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что именно благодаря таким отношениям Трамп провел больше всего двусторонних встреч за шесть месяцев среди последних президентов США — 23 официальные встречи.

Однако, такая "флиртовая" дипломатия не лишена курьезов и противоречий. Например, Макрон публично критиковал Трампа за тарифы США на Евросоюз, однако в частных разговорах лидеры сохраняют доверие и даже обмениваются шутками. Во время комментария о заявлении Макрона по Палестине Трамп коротко отозвался о французском президенте: "Он очень хороший парень, он мне нравится, но это заявление не имеет никакого веса".

Напомним, что Франция уже в сентябре планирует официально признать Палестину, как отдельное независимое государство. Однако, США и Израиль выступили категорически против таких действий Парижа.

Ранее Фокус писал, что премьера первой серии 27 сезона американского анимационного сериала "Южный Парк" вызвала резонанс из-за резкой сатиры на президента США Дональда Трампа. Заместитель пресс-секретаря Трампа Тейлор Роджерс в ответ на эту пародию заявила, что "Южный Парк" уже более 20 лет не вызывает интереса и лишь повторяет банальные идеи, безуспешно пытаясь привлечь к себе внимание.