"Емманюеееель!" — як Трамп і Макрон фліртують без протоколів і меж, — Politico

Президент Дональд Трамп під час свого першого терміну здивував світову політику, запропонувавши багатьом лідерам свій особистий номер мобільного телефону. Він закликав їх відмовитися від офіційних дипломатичних протоколів і просто дзвонити йому напряму.

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За інформацією Politico, такий неформальний стиль спілкування став однією з головних рис Дональда Трампа, і тепер, через пів року після початку його другого терміну, багато світових політиків регулярно телефонують або надсилають повідомлення президентові — як для обговорення важливих питань, так і просто для дружнього спілкування.

Серед тих, хто підтримує тісний контакт із главою США — президент Франції Емманюель Макрон, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Як пише видання, цього понеділка всі троє, наприклад, мають зустрітися з Трампом у Шотландії для гри в гольф.

Загалом, ця неформальність розмов іноді вражає навіть помічників лідерів. До прикладу, один зі співрозмовників згадує, як Дональд Трамп і Емманюель Макрон віталися, подовжуючи окремі літери у своїх іменах, що виглядало "дивно кумедно".

"Це було дивно, кумедно — Трамп казав "Емманюееееееее" і справді витягував літеру "Л", а потім Макрон казав "Дональддідд" і витягував літеру "Д", — розповів помічник.

Ба більше, європейські чиновники підтверджують, що менша кількість формальностей і більше особистого контакту з Дональдом Трампом допомагає знизити тертя у переговорах. Наприклад, після саміту НАТО у Нідерландах президент США змінив свою позицію щодо альянсу і погодився на додаткову допомогу Україні, якщо Європа профінансує ці витрати.

Цікаво, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер активно користується WhatsApp для підтримки контакту з Дональдом Трампом, навіть намагаючись покращити відносини між главою США та президентом України Володимиром Зеленським після їхньої складної зустрічі в Овальному кабінеті.

"Поїздка до Шотландії з метою гри в гольф у понеділок — це "можливість" для прем'єр-міністра встановити особисті стосунки з Трампом", — сказав один радник уряду Великої Британії, який побажав залишитися анонімним.

При цьому ініціативу у спілкуванні часто проявляє сам Трамп — він регулярно телефонує своїм колегам, зокрема бін Салману, Стармеру та прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

Неформальні зустрічі та дзвінки допомагають лідерам краще розуміти один одного та знаходити компроміси, яких інколи бракує в офіційних форматах. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі зазначила, що саме завдяки таким стосункам Трамп провів найбільше двосторонніх зустрічей за шість місяців серед останніх президентів США — 23 офіційні зустрічі.

Однак, така "фліртова" дипломатія не позбавлена курйозів і суперечностей. Наприклад, Макрон публічно критикував Трампа за тарифи США на Євросоюз, проте в приватних розмовах лідери зберігають довіру і навіть обмінюються жартами. Під час коментаря про заяву Макрона щодо Палестини Трамп коротко відгукнувся про французького президента: "Він дуже хороший хлопець, він мені подобається, але ця заява не має жодної ваги".

Нагадаємо, що Франція вже у вересні планує офіційно визнати Палестину, як окрему незалежну державу. Однак, США та Ізраїль виступили категорично проти таких дій Парижа.

Раніше Фокус писав, що прем’єра першої серії 27 сезону американського анімаційного серіалу "Південний Парк" викликала резонанс через різку сатиру на президента США Дональда Трампа. Заступниця прессекретарки Трампа Тейлор Роджерс у відповідь на цю пародію заявила, що "Південний Парк" вже понад 20 років не викликає інтересу і лише повторює банальні ідеї, безуспішно намагаючись привернути до себе увагу.