Убийство Ирины Заруцкой и кремлевская пропаганда: кто зарабатывает баллы на трагедии в США

В то время как российские ракеты обрушились на Киев в ходе самого жестокого воздушного удара за всю войну, консервативный инфлюенсер Бенни Джонсон гонялся за кликами. Джонсон, профессиональный разжигатель ненависти, обнародовал ужасающие кадры убийства украинской беженки Ирины Заруцкой, превратив агрессивную войну Москвы в повод для культурной войны.

В ту же ночь, на другом конце света, еще одна молодая украинка, Виктория Гребенюк, и ее маленький сын были убиты в Киеве — не в результате случайного уличного преступления, а в результате целенаправленной и методичной кампании Москвы по уничтожению украинской идентичности.

Были убиты три невинных человека — один в Северной Каролине и два в Киеве — но было совершено четыре преступления.

Ирина Заруцкая была хладнокровно убита в поезде в Шарлотте через несколько минут после того, как села в него. Надев наушники и ни о чем не подозревая, она возвращалась домой после смены в пиццерии, когда, как показывают записи камер наблюдения, Декарлос Браун-младший — мужчина с 14 предыдущими арестами и документально подтвержденными проблемами с психическим здоровьем — набросился на нее с перочинным ножом, ударив ее в шею и грудь. Пассажиры закричали и разбежались, когда она упала. Она скончалась на месте.

Во втором чудовищном преступлении Виктория Гребенюк и ее маленький сын Роман стали жертвами ненасытной жажды войны Москвы. Днем Виктория работала в украинской благотворительной организации, ухаживая за пациентами с ВИЧ, туберкулезом и другими заболеваниями. Ее история, невыносимая в своих деталях, повторяется ежедневно, когда Россия бомбит украинские школы, торговые центры и жилые дома.

Третьим преступлением была беззаконная эксплуатация. Бенни Джонсон — бывший журналист, уволенный с одной работы за плагиат, а с другой — за публикацию ложных теорий заговора. Он был упомянут в обвинительном заключении Министерства юстиции от 2024 года по делу о финансируемой Кремлем пропагандистской схеме, в рамках которой бывшие сотрудники Russia Today платили влиятельным деятелям правого толка, по-видимому, не зная точно, откуда берутся эти деньги.

Джонсон опубликовал видео убийства Заруцкой не для того, чтобы почтить ее память, а чтобы собрать клики и вызвать возмущение. Распространяя эту историю, Джонсон и другие представители крайне правых сил сделали акцент на том, что нападавший был чернокожим, намеренно придав преступлению расовый характер, чтобы разжечь раскол в США. Джонсон — тот самый человек, который, как утверждается, брал деньги у России за распространение кремлевской лжи. Его лицемерие вызывает отвращение: он обвинил СМИ в "молчании" по поводу смерти Ирины. Какая наглость со стороны человека, чьи бесстыдные махинации помогли подорвать поддержку США Украине, в то время как он, как утверждается, наживался на российских деньгах.

Четвертое преступление сложнее обозначить, потому что оно совершается многими и ни один суд никогда не вынесет по нему приговор. Это преступление безразличия, которое перерастает в соучастие. В Шарлотте рецидивист с диагнозом шизофрения был освобожден без залога всего за несколько месяцев до того, как он убил Заруцкую — несмотря на то, что его мать умоляла власти о помощи после того, как он стал проявлять агрессию дома. Это была цепная реакция сбоев в системах психиатрической помощи, уголовного правосудия и общественной безопасности.

Это локализованное американское равнодушие извращенно отражает более крупное предательство: нашу коллективную, десятилетнюю пассивность перед лицом российской агрессии. Мы наблюдали, как Москва аннексировала Крым в 2014 году, отмахнувшись от этого как от "не нашей войны", и позволили мечте Кремля о повторной колонизации Украины перерасти в полномасштабное вторжение, которое и заставило Ирину бежать из своей родной страны.

В обоих случаях, в Шарлотте и в Украине, произошли трагедии, которые можно было предотвратить, но те, кто имел возможность действовать, предпочли обвинять друг друга, а не проявить мужество. Россия убивает, Украина защищается, а Америка несет моральную ответственность за тысячу мелких провалов, которые в совокупности составляют одно непростительное преступление: отказ использовать нашу силу, чтобы помочь жертве дать отпор, помочь свободе противостоять тирании.

Самоуспокоенность может и не оставлять следов крови на полу вагонов поезда или в руинах многоэтажных домов, но ее последствия не менее смертоносны. Безразличие со стороны самой могущественной страны мира помогает процветать таким военным преступникам, как Путин.

Как сказала Меган Моббс, директор Центра американской безопасности и защиты: "Я умоляю вас: если вы возмущены жестоким убийством красивой молодой женщины, совершенным невменяемым маньяком в общественном транспорте Шарлотты, то возмущайтесь и убийством женщины и ее ребенка, убитых во сне в своих кроватях в Киеве другим маньяком, одержимым желанием убивать".

Джонсон не является исключением. Илон Маск, Дональд Трамп-младший и Стивен Миллер также написали о смерти Заруцкой, превратив трагедию в средство для достижения своих целей. Все они участвуют в саморазрушительных культурных войнах в Америке, к большому удовольствию Кремля.

Мы не можем позволить себе ни эксплуатацию, ни безразличие. И то, и другое порочит память погибших, подрывает мощь Америки и ослабляет решимость, необходимую для прекращения преступной войны России.

Ирина Заруцкая бежала от российских бомб, но погибла на американской земле. Виктория Гребенюк и ее ребенок были убиты российскими бомбами, когда спали в своих кроватях. Никакое возмущение или месть не вернут их к жизни. Даже смертный приговор убийце Ирины, как того требовал президент Трамп, не исправит глубоко укоренившиеся недостатки в американских системах правосудия и здравоохранения и не предотвратит следующую подобную трагедию.

Но поставки Украине всего необходимого для победы разрушат иллюзию победы Путина и покажут ему, что продолжение этого безумия приведет к гибели России. Единственная справедливость, достойная жертв, — это прекращение войны, которая убила их.

