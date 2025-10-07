Общество недорослей: почему большинство окружающих — взрослые только по внешности, а не по сознанию

Related video

ВЗРОСЛОСТЬ КАК ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД

Иногда мне кажется, что вокруг нас гораздо меньше взрослых, чем мы думаем.

Навскидку, где-то три четверти общества — это не взрослые. А может, даже и больше. Это просто "старшие дети", которые научились ходить на работу, платить счета и делать вид, что все под контролем.

Но если присмотреться — многим до сих пор нужен кто-то рядом, чтобы решать вместо них.

Кто-то, на кого можно опереться, чтобы не стоять самостоятельно.

Кто-то, кто "знает лучше", "подскажет, как надо", "покажет путь".

Лоуренс Кольберг, выдающийся американский психолог, ученик Жана Пиаже (автор "дилеммы Хайнца" о муже больной раком жены, который не может позволить себе купить лекарства в аптеке и размышляет, не украсть ли ему эти лекарства) 20 лет наблюдал за моральным развитием людей. Его "моральная иерархия", несмотря на критику, считается одной из ключевых теорий морального развития. Его вывод:

70-75% взрослых застряли на уровне, где мораль является "тем, что скажут другие" или "тем, что говорит закон";

пишет 10-15% достигли уровня собственных принципов;

менее 5% живут по универсальной этике.

Роберт Киган, доктор философии гарвардской школы, учился у Кольберга. В 1994 году он исследовал тысячи американцев. Его результаты коррелируются с базой его учителя:

58% имеют "социализированный ум" — "Я есть то, что обо мне думают другие";

35% развили "самоавторский ум" — так называемую "способность писать собственную историю";

7% дошли до самотрасформирующегося ума — возможности видеть собственные ограничения и интегрировать противоречия.

"Большинство взрослых еще не развили когнитивной сложности, которой требует современная жизнь. Мы, по сути, ожидаем от людей функционировать на уровне, которого они еще не достигли" — один из горьких, но очень трезвых его выводов.

Сюзан Кук-Гройтер является уже ученицей Роберта Кигана. Она тоже работали с этим направлением исследования. Проанализировала 4,500 взрослых для своей докторской диссертации за 5 лет после большого исследования Кигана. Госпожа Сюзан верила в то, что развитие нашего Эго можно измерить через речевые конструкции. Разработала очень мощный тест с 36 открытыми вопросами и получила еще более детализированные ответы:

65-70% взрослых находятся на уровне конформизма — делаю как все, думаю как группа;

только 4% автономны — живут по своим принципам вопреки давлению;

только 1% умеют полностью интегрировать противоречия и имеют максимально сложный уровень развития личности.

Таким образом, целая плеяда ученых, которые выращивали друг друга, мерили очень сложные вещи: моральные суждения, структуру сознания и развитие эго. И все получили те результаты, которые мне дают возможность сделать неутешительный вывод — в наших современных обществах гораздо больше половины (60-75%) не являются действительно взрослыми людьми.

Важно

Смысл жить во время войны: что делать, когда кажется, что единственный смысл — выжить

Что же это значит? Если большинство вокруг нас — "не взрослые", то получается, что их жизнью управляют небольшое количество тех, кто умеет стоять сам. И именно они задают сценарии. Создают смыслы. Формируют информационное поле, в котором живет абсолютное большинство людей.

Получается, что мы живем не своими решениями, а чужими уверенностями. Не своей жизнью, а эхом жизни других.

Я люблю определение Канта (хотя, возможно, он сказал это иначе):

"Быть взрослым — это быть способным принимать собственные решения без помощи другого взрослого".

Кажется просто? Но посмотрите вокруг — на своих близких, знакомых, задайте себе вопрос, могут ли они прожить день без того, чтобы:

не проверить, что говорят "эксперты";

не посмотреть, что делают другие;

не спросить разрешения у начальства, общества, традиции;

не искать одобрения в соцсетях.

Сколько их решений — действительно их?

А вы — вы сами, кто читает этот пост? Взрослые ли вы?

ПОЧЕМУ ИНФАНТИЛЬНОСТЬ ВЫГОДНА

Если по-честному к этому подойти, тогда становится понятно, почему недорослость так поддерживается системой.

Не открою Америку, наверное, когда скажу, что управлять взрослыми — сложно. А пользоваться недорослями — просто. Именно поэтому государство, культура, бизнес — все это чаще создано не для развития человека, а для его "удобного потребления". Для того, чтобы небольшая группа тех, кто взрослый, могла строить свой мир руками тех, кто еще не вырос.

Недорослям легко продать идеологию — они ищут, во что поверить.

Недорослям легко навязать лидера — они ищут, за кем пойти.

Недорослям легко продать товар — они ищут, чем заполнить пустоту.

Как распознать "старших детей" среди нас? 5 простых :) шагов:

Они меняют мнение в зависимости от комнаты. В офисе — одни, дома — другие, с друзьями — третьи. Как будто у них нет стержня. Их мораль — это статистика. "Все так делают" = это правильно / "Никто так не делает" = это неправильно. Они живут в режиме одобрения. Поступок существует, только если его увидели, лайкнули, признали. Закон вместо совести. "Если не запрещено — значит можно." Мораль трехлетнего ребенка с юридической терминологией. Они ждут, что кто-то решит. Президент, босс, блогер, астролог, алгоритм — кто-то мудрее скажет, как жить.

Взрослость — это не о возрасте. Это о способности "строить свою жизнь от себя самого". Думать, решать, действовать — не как продолжение чьего-то сценария, а как "автор собственной жизни".

И, возможно, настоящая революция сегодня — это не политическая, а "революция взросления".

Потому что только когда большинство станет взрослым — мы сможем, наконец, жить в мире, который творим сами.

А пока мы живем в мире, созданном тем микропроцентом, кто уже вырос.

И вопрос лишь в том:

"Кто эти люди и что именно они строят?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно