"Шахед" придумали немцы: как возник самый известный боевой БПЛА

А вы знали, что вообще-то "шахед" миру подарили немцы во время "холодной войны".

Работу над Drohne Antiradar немцы совместно с американцами начали в середине 1980-х годов, идеология — создать технологическое и массовое средство против систем ПВО "Варшавского договора". Кому же тогда пришла в голову такая светлая идея, что для "геноцида" вражеских ЗРК можно использовать БПЛА вместо противорадиолокационных ракет — история умалчивает.

От ФРГ главным подрядчиком была уже несуществующая самолетостроительная компания Dornier, а вот от США — Texas Instruments (да, название этой компании нам знакомо потому, что компоненты ее производства постоянно находили во вражеских "Шахедах").

DAR имел следующие характеристики: взлетная масса — 110 кг, скорость — до 250 км/ч, дальность и продолжительность полета — до 600 км и до 3 часов. Для испытаний использовались мобильная пусковая на базе Iveco 260AH под 6 ячеек, БПЛА стартовал с твердотопливным ускорителем.

Словом, получилась очень приличная по тем временам вещь, взять на вооружение которую Бундесвер планировал на 1990-е годы.

Только вот как часто бывает с подобными перспективными разработками, дальше история с DAR пошла совсем по кривой — СССР и "соцлагерь" исчезли как противник, против которого создавался этот дрон-камикадзе, поэтому ясно, что этот БПЛА немецкая армия заказывать уже не стала.

О том, что наработки надо хотя бы сохранить на перспективу, немцам почему-то эта мысль в голову не пришла. Поэтому после ликвидации Dornier в 2002 году опытные образцы Die Drohne Antiradar отправили в музей, а документация начала "гулять по рукам".

Результат "гуляния по рукам" проявился сначала в форме израильского IAI Harop, а затем и того же "Шахеда" (работы по которому Иран начал еще в 2014 году).

