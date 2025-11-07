Система еБаллов сама себя съела: что не так с оценкой эффективности боевых действий в ВСУ

Есть старая история, когда одной из американских авиакомпаний поставили неправильный КРІ и получили результат, далекий от желаемого. Это кейс, который периодически дают в бизнес-школах. В Штатах очень большой внутренний авиационный трафик, и для людей важно не только быстро долететь, но и быстро выйти из аэропорта, не ожидая полгода багажа. Поэтому авиакомпания поставила себе цель быстрее выпускать пассажира из аэропорта, а не только из самолета. Проблема была в том, что в качестве КРІ для грузчиков поставили время, когда первый чемодан падает на багажный пояс. В результате один из грузчиков хватал первый же чемодан и радостно бежал с ним в зону выдачи багажа. Формально КРІ выполнялось, но фактически пассажиры (кроме одного) не получали обещанного быстрого выхода из аэропорта.

Нечто подобное произошло и у нас на войне, когда несколько лет назад с подачи Минцифры ввели так называемые еБаллы (что-то уже не так пошло на фазе брендинга, как видите). Сама идея была неплохая — это ключевые индикаторы результата, по которым оценивают эффективность наших экипажей: уничтожение личного состава, техники и тому подобное. Больше "жирных" целей — больше баллов. Больше баллов — больше дронов для подразделения. Вроде все хорошо — больше ресурсов получают те, кто эффективнее выполняет свое дело, не так ли? Но если наша эффективность настолько выросла, то почему мы теряем города и села? А все очень просто — потому что это больше не КРІ для пилота. Нет КРІ "удержать Покровск" — корректнее сказать, что нет КРІ "не дать обойти Покровск с флангов и взять дронами под контроль всю логистику". За это не дадут баллов и дронов, понимаете?

Теперь проблема становится больше. СБС сейчас демонстрирует заоблачную эффективность — и в том числе в баллах. Но за удержание какого участка линии соприкосновения отвечает СБС? Ни в коем случае я не говорю, что они должны ее держать (есть сейчас и раньше были прецеденты, когда их отдельные подразделения это делали — но это исключение, а не правило); просто если наша задача — удерживать ВСЮ линию с минимальными потерями личного состава и, по возможности, территорий, то ресурсы (дроны и, что важнее, пилоты) должны направляться на эту задачу. Поэтому мне немного жутко видеть посты Мадьяра с указанием количества пилотов, которые хотят перейти в СБС из других подразделений. Я прекрасно понимаю каждого из них (и пилотов, и СБС). Вопрос лишь в том, как бригады, в которых уже практически нет пехоты, будут держать линию после потери части пилотов?

Другая проблема — весом "еБалов" мы создаем некую "финансовую пирамиду". Потому что если мы определили, что за цель А мы даем много, а за Б — нет, то все бросятся охотиться на цели типа А. Но вопрос — сможем ли мы потом обеспечить эти подразделения нужным количеством дронов согласно заработанным ими баллам? А еще сколько за ту или иную цель давать баллов и одинакова ли эта оценка для разных участков фронта? Ну и хватит ли оставшегося бюджета, чтобы обеспечить подразделение теми же НРК, которые берегут кровь пехоты, но являются разведывательным материалом? Потому что приоритетные задачи теперь устанавливает не командир и боевая обстановка, а таблица коэффициентов. Понимаете? И опять же, дроны выполняют много важных задач, за которые баллы не дают, но которые важны для устойчивости линии.

И не подумайте, что я против существования КРІ на войне — это не так. Просто по словам одного из моих товарищей-военных, "система еБалов была очень нужна, но в какой-то момент сама себя съела". Кроме того, иногда надо вносить правки, если что-то пошло не так. И текущая ситуация — это именно тот случай. Проблема, как всегда, в деталях. Потому что яд от лекарства часто отличается только дозировкой. КРІ должен следовать за приоритетами и они могут быть разными в разных местах. Потому что у многих пилотов получение баллов стало приоритетом само по себе, и это "от бедности". Потому что других способов добыть себе дроны становится все меньше. А текущая система оценки диктует не всегда лучшие приоритеты. Но кто пишет КРІ — тот определяет будущее. И, похоже, пришла пора вносить правки в оценку.

В качестве примера правильного КРИ могу привести ВВС Союзников времен второй мировой, которые усиливали на побитых пулями самолетах не те места, где было больше всего отверстий, а те, где их не было. Потому что самолеты, которые получили повреждения в зоне кабины и двигателя, просто не долетели, а с повреждениями других зон шансы на выживание были больше. Тогда до этого додумался аналитик Абрахам Вальд.

Насчет перевода пилотов в СБС, тоже поймите меня правильно, я понимаю и глубоко уважаю и их, и СБС. Не понимаю только, что после этого будет с фронтом.

Да и вообще, нам пора очень многое переоценивать. Мы уже не выигрываем технологическую войну, как это было пару лет назад. А ресурсную войну — тем более. В ближайшее время нам надо многое переоценить, если хотим выжить. Система военных КРІ — это только часть этих изменений. Время больше не играет на нашей стороне. И я не вижу причин для остановки войны в ближайшие пару лет. Это пора осознать и поменять многие приоритеты и не только в оценках целей.

