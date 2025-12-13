Преступный оттенок белого: как компанию Pantone обвинили в расизме за выбор цвета года

Для тех из вас, кто мечтает о белом Рождестве, мой совет: держите свои мысли при себе. Или, по крайней мере, тщательно выбирайте, с кем делиться такими чувствами. Дело в том, что сегодня есть люди, которые считают само понятие "белый" оскорбительным и неприемлемым.

Компания Pantone назвала оттенок белого цвета Cloud Dancer ("Облачный танцор") "Цветом года-2026", охарактеризовав его как "символ умиротворяющего влияния в безумном обществе". Само по себе это не выглядит чем-то примечательным, скорее как одна из тех безобидных и бессмысленных рекламных уловок, которые появляются в это время года. Но нет. Это вызвало возмущение. Ну конечно: те, кто жаждет занять высокую моральную позицию, всегда ищут повод, чтобы утвердить свое моральное превосходство.

Объявление Pantone вызвало шквал осуждения со стороны дизайнеров и политических комментаторов, многие из которых расценили этот маркетинговый ход института цвета как грубую нечувствительность или даже враждебный акт.

"Когда белое превосходство снова громко заявляет о себе в национальном руководстве и политике, провозглашение "белого" символическим цветом года выглядит болезненно невосприимчивым", — сказал дизайнер ЛГБТ-сообщества Мэтью Будро. Корреспондент Vanity Fair Хосе Криалес-Унзуэта добавил: "После года усилий администрации Трампа и корпораций по свертыванию программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, наряду с агрессивными мерами по борьбе с иммиграцией, звучит смело, и я бы даже сказал, неадекватно, произносить слова "белый — цвет 2026 года"". Репортер Washington Post Рэйчел Курзиус также усомнилась в мудрости этого решения, учитывая, что это "год, наполненный новостями о росте белого национализма".

Оставляя в стороне правдивость утверждения о том, что этот год ознаменовался неуклонным ростом белого национализма, разумный человек может задаться вопросом: что заставляет такие чувствительные души так мучиться из-за одного слова или связанного с ним понятия?

Ответ заключается в том, что это поколение и демографическая группа людей — состоятельные, средний класс, западные либералы — которые последние десять и более лет провели, погрязнув в идеологическом болоте гиперлиберализма. Это класс, который постоянно слышал и бесконечно повторял друг другу слово "белый" исключительно в негативном контексте. Оно неизменно и неизбежно используется перед такими словами, как "привилегия", "колониализм", "угнетение" или "расизм". Действительно, это слово играет центральную роль в идеологии и демонологии самого гиперлиберализма. Один из основных, перевернутых с ног на голову принципов wokery заключается в том, что белые люди не могут не быть плохими, отсюда и одно из любимых уничижительных выражений: "белизна". Таким образом, нет ничего более провокационного для ума гипербдительных гиперлибералов, чем использование слова "белый" в любом контексте, который не является явно демонизирующим. Они так долго погружались в свой собственный мир и эзотерические языковые коды, что больше не признают, что белый может быть просто цветом (или даже не цветом, строго говоря).

Бедная старая Pantone. Корпорация ошибочно полагала, что оттенок — это всего лишь оттенок. Ее вице-президент Лори Прессман настаивает, что это решение не имело никакого отношения к пигментации кожи.

Однако для демографической группы, мировоззрение которой в значительной степени основано на идеологии "пробуждения", ничего не бывает простым. Этот способ мышления уходит корнями, среди прочего, в семиотическую школу, основанную Роланом Бартом, которая видит смысл и значение во всех безобидных символах и культурных явлениях, а также в параноидальную философию, происходящую от Фуко, которая повсюду видит невидимые и злонамеренные структуры власти. И эти люди параноидальны. Они видят злые намерения там, где их нет, потому что стали одержимыми и замкнутыми.

"Выбор цвета не существует в вакууме — он отражает, кто был в комнате, чьи точки зрения были упущены и какие сообщения непреднамеренно усиливаются", — говорит Будро. Такая реакция — чистая "просветленность". Ничто не существует в вакууме, ничто не может быть невинным или нейтральным. Все отражает подсознательные — и по умолчанию недостоверные — намерения других.

Если белый цвет и имеет какое-то "значение", то оно полностью зависит от культурного контекста и взгляда наблюдателя. Для нас, жителей Запада, он исторически символизирует чистоту. В Китае он традиционно ассоциируется со смертью. Однако для определенной группы современного населения, чьи умственные способности были поражены современной идеологией, белый цвет означает превосходство белой расы. Ну кто бы сомневался.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

