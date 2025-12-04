Pantone объявил цвет 2026 года: что он символизирует

В мире, который все больше погружается в информационный шум, институт цвета Pantone представил Цвет года 2026 — PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Этот легкий, воздушный белый оттенок символизирует спокойствие, внутреннее равновесие и возвращение к ценности тихого размышления.

Cloud Dancer — это белый, полный ощущения беззаботности. Он поощряет отдых и концентрацию, создает пространство для творчества и новых идей — как чистый холст, приглашающий начать с нуля, сообщили на странице Pantone.

"Подобно чистому холсту, Cloud Dancer отражает наше стремление к новому старту. Отбрасывая устаревшее мышление, мы открываем путь новым подходам", — отмечает Лори Пресман, вице-президент Pantone Color Institute.

Танцор облаков Фото: Pantone

В период глобальных трансформаций этот тихий, сдержанный оттенок белого олицетворяет ясность и упрощение. Он помогает освободиться от внешнего шума и сконцентрироваться на главном.

Відео дня

"Во время, когда мы переосмысливаем будущее и свое место в мире, Cloud Dancer дарит ощущение прозрачности и фокусировки", — добавляет Литрис Айземан, исполнительный директор Pantone Color Institute.

Многогранность в дизайне

Pantone подчеркивает, что PANTONE 11-4201 Cloud Dancer — это универсальный структурный цвет, который усиливает другие оттенки, позволяя им раскрываться на полную. Он легко адаптируется к любому пространству и стилю — от моды и упаковки до интерьеров — и способен быть как деликатным фоном, так и самостоятельным акцентом.

Cloud Dancer формирует атмосферу легкости и гармонии, отвечая потребностям современного мира в спокойствии, простоте и новом начале.

Напомним, ранее Фокус писал

В чем встречать Новый 2026 год Огненной Лошади: названы счастливые и запретные цвета.

Натали Митчелл, эксперт по недвижимости в HomeHow, рассказала, какие цвета входных дверей не только добавляют тепла вашему дому, но и наполняют его энергией.

Кроме того, известный американский дизайнер интерьеров и мебели Лорен Крайс (Loren Kreiss) поделился своим видением того, какие стили и цвета будут определять интерьерные тенденции в 2026 году.