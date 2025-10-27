Дом станет самым модным на улице: 5 цветов для входных дверей (фото)

Натали Митчелл, эксперт по недвижимости в HomeHow, рассказала, какие цвета входных дверей не только добавляют тепла вашему дому, но и наполняют его энергией.

В 2026 году дизайнеры интерьеров будут склоняться к ярким цветам, которые хорошо сочетаются с природными оттенками, отмечают в House Beautiful. Учитывая это, эксперты по недвижимости поделились пятеркой лучших цветов, которые стоит выбрать для обновления входной двери.

Зеленый цвет

Независимо от оттенка, зеленые входные двери будут популярными в следующем году. Для домов в стиле артдеко лучше всего подходят насыщенные зеленые цвета, а для домиков в стиле коттеджей — более светлые оттенки.

Зеленая входная дверь Фото: House Beautiful

"Зеленый — это классический, универсальный выбор. Он контрастирует с красным кирпичом, отлично подходит для загородного коттеджа и может органично вписаться в любой дизайн, если перед домом есть сад", — говорит Натали Симоне, дизайнер интерьеров в Morris and Milne.

Баклажановый

Баклажановый цвет и глубокие фиолетовые оттенки идеально подходят для добавления драматизма.

"Я думаю, что мы увидим рост популярности таких оттенков, потому что они насыщенные, теплые и в то же время очень естественные", — объясняет Натали Симоне.

Баклажановый оттенок входной двери Фото: House Beautiful

Если баклажан кажется слишком ярким, выберите вишнево-красный или винно-красный оттенок для более мягкого эффекта с драматическим акцентом.

Жженый апельсин

В это время года нас всех привлекают уютные осенние цвета, но эксперты прогнозируют, что они останутся актуальными и после окончания сезона.

Цвет жженого апельсина входит в моду Фото: House Beautiful

Хотя апельсиновый будет в центре внимания, терракота и темно-коричневые цвета также фигурируют в трендах, добавляя изысканного тепла вашему дому.

Бирюзовый

Учитывая то что интерьеры все чаще украшают цвета, вдохновленные природой, бирюзовый — идеальный вариант. Этот цвет добавляет смелости, сохраняя при этом нейтральность.

"Он одновременно успокаивает и заряжает энергией, помогая создать позитивный и гостеприимный внешний вид", — объясняет Натали Митчелл.

Естественные оттенки снова в тренде Фото: House Beautiful

Сочетайте его с белым и темно-синим для создания изысканного вида или используйте натуральные материалы, такие как дерево, для создания естественного контраста.

Солнечно-желтый

В этом году огромную популярность имел масляно-желтый цвет, а в 2026 году станет популярным солнечно-желтый.

В 2026 году станет популярным солнечно-желтый цвет Фото: House Beautiful

Этот цвет отражает свет солнечного дня и имеет игривый характер, поэтому обязательно сочетайте его с цветным ковриком для входа и добавьте контрасты белого и коричневого цветов.

