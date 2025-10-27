Будинок стане наймоднішим на вулиці: 5 кольорів для вхідних дверей (фото)

Наталі Мітчелл, експерт з нерухомості в HomeHow, розповіла, які кольори вхідних дверей не лише додають тепла вашому дому, але й наповнюють його енергією.

У 2026 році дизайнери інтер'єрів будуть схилятися до яскравих кольорів, які добре поєднуються з природними відтінками, зазначають у House Beautiful. З огляду на це, експерти з нерухомості поділилися п'ятіркою найкращих кольорів, які варто вибрати для оновлення вхідних дверей.

Зелений колір

Незалежно від відтінку, зелені вхідні двері будуть популярними наступного року. Для будинків в стилі артдеко найкраще підходять насичені зелені кольори, а для хатинок в стилі котеджів — світліші відтінки.

Зелені вхідні двері Фото: House Beautiful

"Зелений — це класичний, універсальний вибір. Він контрастує з червоною цеглою, чудово пасує до заміського котеджу і може органічно вписатися в будь-який дизайн, якщо перед домом є сад", — каже Наталі Сімоне, дизайнерка інтер'єрів у Morris and Milne.

Баклажановий

Баклажановий колір і глибокі фіолетові відтінки ідеально підходять для додавання драматизму.

"Я думаю, що ми побачимо зростання популярності таких відтінків, бо вони є насиченими, теплими й водночас дуже природними", — пояснює Наталі Сімоне.

Баклажановий відтінок вхідних дверей Фото: House Beautiful

Якщо баклажан здається занадто яскравим, виберіть вишнево-червоний або винно-червоний відтінок для більш м'якого ефекту з драматичним акцентом.

Палений апельсин

У цю пору року нас усіх приваблюють затишні осінні кольори, але експерти прогнозують, що вони залишаться актуальними й після закінчення сезону.

Колір паленого апельсина входить у моду Фото: House Beautiful

Хоча апельсиновий буде в центрі уваги, теракота і темно-коричневі кольори також фігурують в трендах, додаючи вишуканого тепла вашому будинку.

Бірюзовий

З огляду на те що інтер'єри все частіше прикрашають кольори, натхненні природою, бірюзовий — ідеальний варіант. Цей колір додає сміливості, зберігаючи при цьому нейтральність.

"Він одночасно заспокоює і заряджає енергією, допомагаючи створити позитивний і гостинний зовнішній вигляд", — пояснює Наталі Мітчелл.

Природні відтінки знову в тренді Фото: House Beautiful

Поєднуйте його з білим і темно-синім для створення вишуканого вигляду або використовуйте натуральні матеріали, такі як дерево, для створення природного контрасту.

Сонячно-жовтий

Цього року величезну популярність мав масляно-жовтий колір, а у 2026 році стане популярним сонячно-жовтий.

У 2026 році стане популярним сонячно-жовтий колір Фото: House Beautiful

Цей колір відбиває світло сонячного дня і має грайливий характер, тому обов'язково поєднуйте його з кольоровим килимком для входу та додайте контрасти білого і коричневого кольорів.

